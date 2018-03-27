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"Мы так договорились, нас это устраивает": тесть без доходов арендует для Геращенко квартиру

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Расследование
Расследование "Тесть печерского уровня" / bihus.info

62-летний Алексей Шамбур платит за аренду квартиры для семьи народного депутата Антона Геращенко. Стоимость аренды квартиры, по оценке риэлтора, составляет до 3 тысяч долларов в месяц.

Об этом пишет Bihus.info.

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В квартиру 190 квадратных метров в одном из самых известных домов в центре Киева семья Антона Геращенко въехала на второй год его депутатства – в 2016 году. В тот же год тесть нардепа Алексей Шамбур зарегистрировал ФЛП по "научной деятельности" и начал финансировать проживание зятя.

Это наше совместное с тестем решение, нас это устраивает,
– прокомментировал программе ситуацию нардеп Геращенко.

При этом журналисты обнаружили, что Алексей Шамбур постоянно проживает в Полтаве.

По данным программы, Алексей Шамбур около 10-ти лет не получал дохода, а с 2016 года успел заработать около 270-ти тысяч гривен. Вместе с тем его расходы на аренду квартиры, в которой он не живет, превышают полтора миллиона гривен. Кроме того, еще около миллиона Шамбур в том же 2016 году выложил за внедорожник Santa Fe, которым пользуется Геращенко.

Сам народный депутат в комментарии программе отметил, что тесть оплачивает квартиру из накоплений, однако, каким образом заработанных, сказать не смог.

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На этаже, на котором живет нардеп, во время сдачи дома была одна квартира, позже "разбита" на две – 190 "квадратов" и 70 "квадратов". Отметим, что доступ на этаж полностью перекрыт: выход на лестницу закрыт, а оба лифта не поднимаются на этот этаж без использования спецключа, что не слишком типично для арендованного жилья.

Владельцем обеих квартир записан 62-летний Александр Даниленко, который, имея жилье на Печерске, живет на окраине отдаленного жилого массива Киева – Троещине. Отметим, что Даниленко лишь со второй попытки вспомнил, что Геращенко снимает у него жилье.

Во время подготовки материала, владельцем соседней с Геращенко квартиры вместо Даниленко стал адвокат Сергей Нижний, который в 2016-м году работал с помощницей нардепа. Однако юрист связь опровергает: "Все знают нардепа Антона Геращенко, много моих коллег могли представлять его интересы. Сам же я этого никогда не делал".

Полный выпуск расследование программы "Наши деньги с Денисом Бигусом" – смотрите здесь.

Теги: Новости Украины Новости политики Недвижимость Расследования Антон Геращенко
Источник: 24 Канал
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