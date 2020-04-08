Мы так долго не протянем: эксклюзивное интервью с Миловановым о карантине в Украине

О введении строгого карантина в Украине, его последствия для украинской экономики и "антиколомойском" закнопроекте – в эксклюзивном интервью 24 каналу рассказал экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

О бизнесе в условиях карантина

Можете оценить, насколько карантин вредит бизнесу в Украине и экономике?

Сильно. Будет кризис в экономике, падение ВВП. Есть разные прогнозы сейчас. К примеру, правительство прогнозирует падение экономики на 4 – 5%, другие говорят о 9 – 10%. Многое зависит от того, насколько долго продлится карантин и как государство поддержит малый и средний бизнесы, а также насколько быстро они восстановятся. Именно поэтому из-за такого уровня неопределенности очень сложно сказать, какое будет влияние. Сейчас прогнозы такой – от 5 до 10%.

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Что это значит? 10% ВВП – это 1/10 нашего производства. То есть, мы все станем на 10% беднее за год. Уже в последующих годах мы будем восстанавливаться. Прежде всего страдает малый и средний бизнесы. Особенно в сфере услуг, туризма, транспортировки, салоны – это все, фактически, сейчас не работает. Возможно у кого-то есть удаленная работа, но это ориентировочно 20% от общего объема. Можно считать, что значительная часть людей и бизнеса в Украине теряет за месяц до половины дохода.

Что такое ВВП?

Валовой внутренний продукт – это важный показатель, по которому можно оценить развитие экономики страны. Он показывает рыночную стоимость всех произведенных на территории страны в течение года товаров и услуг с целью потребления, экспорта и накопления, за вычетом стоимости промежуточных товаров и услуг, то есть сырья, топлива, энергии, кормов и других. Этот показатель дает представление об общем материальном благосостоянии нации.

Сколько в таких условиях карантина еще сможет прожить бизнес?

В Украине карантин слишком жесткий. Он не целевой. У нас недостаточно тестирования, то есть, мы не знаем, где именно есть кластеры заражений. Если бы мы это знали, можно было бы вводить жесткий карантин только в определенных населенных пунктах. И это только до тех пор, пока не стабилизируется ситуация. А в тех населенных пунктах, где уже стабилизировалась, ввести меньшие ограничения.

Если посмотреть на развитые страны, то есть общенациональные рекомендации, но каждый город или село может вводить более жесткие или более мягкие ограничения. Именно поэтому важно было бы делать более таргетированный и целевой карантин.



Новые карантинные ограничения / Инфографика 24 канала

Конечно, также нужна прямая поддержка людям, потерявшим работу. Это касается и самозанятых предпринимателей, и людей, которых отправили во временный отпуск.

В Польше, Чехии, Британии, Австрии и многих других странах оказывают поддержку от 50 до 80% заработной платы при условии, что человек не получил доход. У нас это можно было бы сделать на уровне минимальной зарплаты.

Бывший премьер-министр Гройсман на этой неделе это предлагал. Я бы рекомендовал выплачивать 5 тысяч гривен в месяц тем людям, которые получают меньше какого-то объема. Независимо предприниматели они или нет. Этих денег хватит ненадолго, ведь мы знаем, что 57% людей в Украине имеют сбережений на 4 недели или меньше. 7% имеют вообще лишь на несколько дней. Это означает, что они будут занимать, экономить, меньше потреблять – это может иметь долгосрочные последствия. Если люди не будут иметь денег, чтобы поесть и накормить семью, то это большая проблема, которая будет влиять и на эту семью, и на общество годами.



Тимофей Милованов / Фото 24 канала

Одна из критических задач сейчас – начать выдавать деньги тем людям, которые не получают дохода. К примеру, в Берлине это довольно легко работает. Подаешь аппликацию – получаешь несколько тысяч евро. В Нью-Йорке наоборот с этим проблема – там невозможно дозвониться из-за устаревшей системы поддержки. Вот нам нужно, чтобы эта система работала хорошо и мы перечисляли деньги людям, которые их требуют.

О денежной помощи людям

В BRDO предлагали определенный механизм этого?

Да, там предлагался конкретный механизм. Председатель BRDO Алексей Дорогань писал колонку о том, что можно использовать механизм освобождения и устроить людей на биржу труда так, что им платить. Однако, не увольнять на самом деле. Эта идея обсуждается во многих исследовательских институтах. Вопрос в самом механизме, как это сделать.

Что такое BRDO?

Это независимый экспертно-аналитический центр, созданный по инициативе Министерства экономического развития и торговли и при финансовой поддержке международных доноров. Его цель – улучшить условия ведения бизнеса и инвестиционной привлекательности Украины, стимулировать развитие предпринимательства и налаживание публичного диалога между бизнесом и властью.

Однако главная идея в том, что вы начинаете как государство предоставлять субсидию предприятиям на работников. Нам не только важно поддержать людей сейчас, но и сделать так, чтобы у них была работа, когда карантин закончится. Очень важно, чтобы людей не увольняли, а часть зарплаты может взять на себя государство. Это не бесплатно, ведь государству нужно будет заходить в долги, увеличивать бюджет на дефицит, но порядок цифр приемлемый. Допустим, у нас есть 3 – 4 миллиона человек, которых надо поддержать. И мы им должны выплатить по 5 тысяч гривен в месяц – вместе это 15 миллиардов гривен. 3 месяца – до 50 миллиардов – это пакет, который нам доступен. Мы можем себе такое позволить.

Какие еще есть радикальные методы, которые должно принять правительство, чтобы бизнес мог дальше нормально работать?

Максимальная отсрочка всех административных требований. Если можно уменьшить налоги – это тоже важно.

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Однако как это делать? Малый и средний бизнес платит аренду. Сначала было написано в законе, что они освобождаются от уплаты аренды, а теперь – "возможно освободить". То есть, малый и средний бизнесы не защитили. Арендодателя защитили, потому его освободили от налога на недвижимость.

Снова получилось так, что богатых защитили, а бедных – нет. Это неправильно. Таких вещей не нужно делать. Наоборот надо те налоги оставлять, а освобождать от налога на труд, налога на прибыль и так далее.

С кредитованием понятно – отсрочка процентов, возможно, некоторая компенсация банкам процентов, это делается – облегчается условий финансирования для банков. То есть сейчас Национальный банк разрешает им больше денег выдавать, меньше резервов иметь, чтобы были деньги в банковской системе. И мы уже видим, что курс стабилизировался. Возможно, это временно, а возможно – постоянно. Посмотрим, как будет ситуация развиваться, но первая волна паники уже откатилась назад и гривна снова усилилась. И каждый день улучшается ситуация в сторону усиления гривны (по состоянию на 8 апреля доллар стоит в Украине 27 гривен 10 копеек, евро – 29 гривен 57 копеек – 24 канал).

С финансовой точки зрения, в банковском секторе, в принципе, делается все правильно. Там есть детали, но, в целом, все хорошо. Однако с налогами не понятно, почему налоги, которые больше влияют на богатых, отменили, а другие – нет.

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Фактически у нас должно быть несколько программ. Программа – это значит, что у нас будут выделены бюджетные деньги и будет механизм, как эти деньги получить, по каким критериям. Должны быть созданы три программы для:

людей, которые временно не работают

для малого и среднего бизнесов

для предпринимателей и ФЛП

То есть покрыть эти три направления: малый и средний бизнес, юридические компании, людей, которые официально, неофициально или полуофициально трудоустроены.



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О целесообразности строгого карантина

Несколько дней назад Шмыгаль говорил, если не будет больше увеличиваться количество больных и мы более-менее стабилизируем ситуацию с заболеванием, то будет упрощение карантина. О чем именно говорится, какой бизнес первым могут запустить?

Прежде всего проанализируем те ограничения, с которыми перегнули, – запретить в парках гулять вообще, кроме редких случаев. Что плохого, если человек будет там утром бегать сама, вдвоем и никого не будет рядом?

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Второе – мэр Кличко вообще предлагал запретить проезд на частных авто – эту всю ерунду нужно, конечно, перестать говорить. И это к бизнесу мы еще не дошли, потому что, на самом деле, оно и раздражает людей, и не эффективно, и ограничивает права и свободы, то есть не демократично, нарушает, возможно, Конституцию, я не юрист, но ощущение такое будет у людей.

Также это разрушает доверие к действиям правительства – это важно, потому что если правительство делает такие действия, которые воспринимаются обществом как глупости, то тогда он теряет доверие.

А что касается бизнеса, то нужно разрешить, возможно, какие-то ограничения, а не услуги. Я бы начинал с тех, где невысокая концентрация. Например, вот человек ремонтирует обувь, то почему он не может работать? Да, у него будет контакт с клиентом, но это же не 10 человек одновременно там стоит, по одному человеку туда приходят. В банке то же самое, один за одним в дистанции стоят, а человек себе немного зарабатывает. Таких примеров много, то есть нужно проанализировать все услуги, где нет большого скопления.



Милованов: "Власть перегнула с некоторыми ограничениями" / Фото 24 канала

Понятно, что с концертами мы пока подождем, подождем также с университетами или школами, но где-то можно открыть рестораны, но поставить ограничение, например, не более определенного количества людей на столько-то квадратных метров. Здесь главное, чтобы правоохранительные органы четко за этим следили и это выполнялось.

Думаю, мы долго не продержимся без отмены карантина, но с другой стороны, если мы его отменим рано, то это будут большие проблемы, вспышка эпидемии может после этого вернуться – это хуже будет.

У нас еще не было таких цифр погибших, которые есть в развитых странах или даже в развивающихся странах, где уже была пандемия. Нам нужно, я думаю, переждать пик, посмотреть, что все же оно идет на спад, но для этого нам нужно много тестирований, потому что люди подозревают, что мы неполные цифры имеем, как минимум. И нужно на этот период прямая финансовая поддержка людям, которые теряют доход.



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Какой процент бизнеса закроется после карантина?

Мне сложно сказать. Нереально просчитать. Я боюсь больше людей. Потому, что бизнес он уменьшится, самозанятый бизнес, возможно, будет меньше зарабатывать.

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Но, мне кажется, если кризис будет длиться менее, чем 2 – 3 месяца, то есть, если он не затянется до октября, и на середине или в начале лета мы уже будем восстанавливаться, то украинская экономика, украинский малый и средний бизнес очень "живучий", если можно такое слово использовать, то есть восстановится очень быстро. Но здесь уже больше вопрос не в существовании конкретной компании, а в том, сколько людей в этой компании будут работать. Если у вас работало три кофейни с 20 работниками, то после кризиса, очень возможно, что вы сможете платить зарплату только шестерым. Поэтому я здесь больше бы думал именно о людях, которые потеряют работу, а не о бизнесе.



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Люди потеряют работу и не будет куда пойти работать…

Да-да, оно же имеет этот замкнутый круг. Если у людей нет денег, то бизнесы продают меньше услуг. Поэтому я бы пытался стимулировать людей за финансовую поддержку, я бы дал еще единовременно дополнительные деньги, когда карантин отменят. Чтобы люди имели дополнительные деньги, чтобы пошли их потратили на услуги. И это помогло бы бизнесу в первые недели получить дополнительные деньги, дополнительные заказы. Это можно сделать было бы.

Сначала дать какой-то минимум, я имею в виду, чтобы у людей были деньги фактически на еду. А вот, когда мы будем выходить из кризиса, в тот момент нужно добавить людям денег, чтобы они пошли их тратить не только на еду, но и на другие услуги: кинотеатры, парикмахерские, обучение, репетиторы. Это для того, чтобы экономику в тот момент запустить.

О пике коронавируса в Украине

Когда ожидать пик коронавируса?

У нас, в Киевской школе экономики, куда я сейчас вернулся и стал президентом, есть центр по оценке здоровья. Аналитический центр, такой экономически-медицинский центр, и они имеют модель, которая оценивает, сколько месяцев до пика. И за разными моделями, в зависимости от того, насколько жесткий карантин, оно может достигать и 8 месяцев с начала первого заражения. Мы точно не знаем, когда у нас был первый человек, который был заражен, возможно он был идентифицирован в марте, 3 марта, но, возможно, уже были первые заражения в декабре или ноябре. Если в декабре или январе было, то это в середине лета пик должен уже пройти.

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Но, я думаю, что экономика будет восстанавливаться достаточно долго, и чтобы мы вышли на все объемы, возможно, целый следующий год нам будет нужен. Главное, чтобы люди вели себя ответственно и относились серьезно и к бизнесу, и к здоровью, а также, чтобы правительство делало правильные вещи – больше поддерживал маленький бизнес и людей, а не крупный бизнес и олигархов. Также, чтобы поддержка была прямая, своевременная и весомая, чтобы сейчас у людей были деньги.

Если бы осталось правительство Гончарука, в которое вы входили, то были бы такие же жесткие изменения?

Я думаю, они были бы немного другие, они были бы такие же жесткие, но с другими ограничениями, о которых я уже говорил ранее. Налоги бы другие были, я бы боролся за отмену оплаты аренды для малого и среднего бизнесов, там можно было прописать иной механизм. Например, что Кабинет Министров определяет бизнесы, которые освобождаются, и это позволяло калибровать во время кризиса, кто уволен, а кто не уволен. Я бы боролся сейчас за прямую финансовую поддержку людям и бизнесу во время выхода из кризиса. Правительство это не делает, я надеюсь, что они это сделают в скором времени.



Милованов: "Правительство должно оказать финансовую помощь людям во время карантина" / фото 24 канала

Я думаю, что просто много министров, которых нужно поддерживать, потому что им очень сложно, они под бешеным давлением, все от них ожидают, что они решат все проблемы за один день. А они люди, у них 24 часа в день, они спят по 3-4 часа максимум, и им нужно помогать помочь обществу. С любовью к ним относиться. Я думаю, что им нужно время, чтобы правильнее все сделать. Для нового министра финансов тоже нужно время, ведь это касается бюджета всей страны. Это нельзя за неделю или за месяц понять даже, если ты с этим работал раньше. Поэтому и Сергею Марченко и Игорю Уманскому требуется время, поэтому им очень-очень сложно. Но я надеюсь они справятся.

Об "антиколомойском" законопроекте

Каково ваше мнение относительно "антиколомойского" законопроекта? Чего его затягивают и чего ожидают депутаты?

Есть теория, что МВФ никуда не денется и какие-то деньги даст. Но это решать МВФ. Конечно, когда страна в сложном положении, то может какие-то деньги и дадут. Но нужно понять, что разница между объемом денег, которые выдадут просто так, если это вообще произойдет, и тех, которые мы получим, если примем законопроекты, будет значительной.

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Посмотрим на этот "антиколомойский" закон, как его называют. Он не только "антиколомойский", он "антишахрайско-банковский". Это не один Коломойский выводил деньги из банков, а и много других людей – собственники, менеджмент, чиновники были вовлечены в то, что грабили украинцев. И эти законы нужны нам.

Что известно об "антиколомойском" законопроекте?

Прежде всего начатые процессы выведения с рынка неплатежеспособных банков нельзя будет остановить судебными решениями. Законопроект фактически должен сделать невозможным возвращение Коломойскому национализированный "Приватбанк".



Его принятие является одним из ключевых требований МВФ для предоставления Украине помощи. Однако некоторые депутаты пытаются заблокировать это решение, и внесли более 16 тысяч правок законопроекта.

Что интересно, настоящий борец с олигархами – это МВФ. То есть мы не хотим принимать закон, говорим, что он нужен для МВФ, но, на самом деле, это антиолигархический закон. Я хотел бы видеть в Украине больше таких законов, которые подают украинские депутаты. Мы это делаем, потому что мы хотим, прежде всего, восстановить справедливость, а не потому, что нас жизнь загнала в угол и мы просто здесь вдамо, что мы принимаем.

На самом деле, нужно принять этот законопроект, ведь получение международной поддержки через МВФ открывает еще несколько поддержек от Европейского союза и Мирового банка.

Мы пройдем кризис, но в значительно худшем состоянии, значительно дольше, чем с международной финансовой поддержкой партнеров.

Сколько МВФ может дать, если вы говорите о меньшей сумме?

Я не говорю о конкретных цифрах, это будет решать МВФ, но если все будет очень критично, например, завтра разгонят парламент, от этого же не исчезнет. А наши партнеры будут нас поддерживать, но этим не нужно злоупотреблять, это нужно принять.

А правки – это попытка заблокировать и не принять законопроект, борьба за то, чтобы не было МФВ. Ведь пока есть МВФ, программы или сотрудничество, то сложнее делать всевозможные сделки. Потому что они постоянно пересматривают и бюджет, и расходы, и законодательства, и "откаты" предыдущих реформ. Они все это замечают и это становится проблемой для получения новых траншей.

Как МВФ поможет Украине?

Владимир Зеленский заявил, что размер первого транша МВФ может составить 1,7 – 2 миллиарда долларов. А размер кредитной программы должен возрасти с 5,5 до 8 миллиардов долларов.



В фонде деньги обещали перечислить после того, как Украина выполнит два требования: примет закон о рынке земли и банковский закон.

В Украине, если очень упрощенно, есть два идеологических лагеря:

первый – изоляционный, протекционистский, "у нас особый путь" – это российская идеология, которая говорит, что мы построим забор для всего мира, все для нас враги

второй – это идеология, за которую стоял Майдан, за то, что мы – часть Европы, мы открыты, мы свободное общество, мы – демократия, каждый сам имеет право решать свою судьбу и роль государства – поддержать желание людей быть успешными и свободными

И мы видим борьбу двух идеологий и в отношениях с МВФ, и в законах. Кто-то говорит, что нам вообще МВФ не нужен, нам лучше, чтобы вообще его не было, на нас не смотрели международные партнеры, мы сами все защитим. Им нужен изоляционизм и хаос внутри Украины. Те же разговоры о дефолте продвигает также тот самый идеологический лагерь. Если посмотреть, какие СМИ или политики продвигают – то это олигархические или пророссийские. Другой лагерь говорит, что мы должны быть частью международного общества, сотрудничать со всеми и быть равными. Однако те законопроекты, которые просит МВФ – прежде всего нужны именно нам.