Мы только входим в кризис, будет запрос на сильную руку, – социолог

Как украинцы воспринимают введение карантинного режима из-за пандемии коронавируса, что будет, если начнется экономический спад? Как оценивают сограждане шаги власти в связи с новыми вызовами, – в интервью с заместителем директора социологической группы "Рейтинг" Любомиром Мысивым.

Сначала украинцы не поддерживали карантин, теперь их мнение изменилось

Как действия власти в борьбе с пандемией коронавируса повлияют на отношение к ней украинцев?

Украинская власть шла в фарватере многих стран в ситуации борьбы с коронавирусом. И даже иногда опережала наших соседей. К примеру, Польшу – Украина ранее ввела карантинные мероприятия. Очевидно, это дало определенный результат. Хотя в начале многие украинцы были против введения карантина, но сейчас их мнение изменилось. Далее все зависит от того, какой будет эпидемиологическая ситуация.

Внимание Зеленский обратился к украинцам из-за коронавируса: главное

Надо понимать, что Украина и весь мир столкнулись с вызовом, которого никогда не было. И основная организация, которая должна помочь обществу в борьбе с коронавирусом – государство. Эта организация имеет все механизмы, чтобы ввести карантинные меры, придерживаться определенного порядка, доносить необходимую информацию и оказывать, в первую очередь, медицинскую помощь. Государство становится главным в ситуации с пандемией коронавируса.

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Во всех демократических государствах несмотря на то, что нарушаются определенные демократические нормы, вводятся меры, чтобы сохранить здоровье людей. Очевидно, что в таких условиях люди обращают внимание на государственную власть. Другой альтернативы нет. На этом фоне власть приобретает определенные преимущества и поддержку населения.



Страны, в которых наказывают лишением свободы за нарушение карантина / Инфографика 24 канала

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Большинство украинцев ожидает экономического кризиса. Как это повлияет на властные позиции?

Власть на сегодняшний день имеет прочные позиции и пользуется доверием. Введение карантина не воспринимается негативно, то есть не бьет по рейтингу власти. Это видно из оценок деятельности власти, которые довольно высоки – почти 70% считают введенный карантин эффективным. Но через две-три недели ситуация может измениться. Когда у людей начнут заканчиваться деньги.

Экономический кризис будет иметь весь мир. И как это повлияет на Украину, спрогнозировать невозможно. Много факторов: какой будет внутренняя ситуация, как будут работать внешние рынки. Поэтому говорить, что экономический кризис ударит по рейтингу президента Зеленского, рано.

Конечно, экономика будет падать, и власть должна будет адекватно на это реагировать. Давать определенные компенсаторы или обращаться в международные институты за помощью. Что сегодня делается – приняты законы об открытии рынка земли и о регулировании банковской деятельности, чтобы открыть линию кредитования МВФ.

Местная власть получит бонусы, но неизвестно, сможет ли воспользоваться ими

В борьбе с пандемией активно участвуют и местные власти. Как действия местных властей повлияют на их поддержку населением, в частности, на выборах в октябре 2020 года?

Те мэры, которые адекватно реагируют на вызовы коронавируса, наладят работу бизнеса, сформируют оперативные штабы реагирования, могут выйти на позиции даже выше, чем имели до этого.



Кличко ввел карантин в Киеве раньше всех / Фото Facebook

К примеру, Кличко ввел карантинные мероприятия в Киеве на день раньше, чем это было сделано по всей Украине. Поэтому в этих условиях местные власти могут получить электоральные и политические бонусы. Вопрос, смогут ли они этим воспользоваться на местных выборах. Мы не знаем, как выйдем из эпидемии, когда она закончится, и будут ли условия для проведения кампании.

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Как украинцы оценивают действия власти в борьбе с коронавирусом?

Результаты опросов, проведенных группой "Рейтинг" (I волна: 25-27 марта, II волна: 28-30 марта), показали, что абсолютное большинство респондентов видят реальную угрозу распространения коронавируса в Украине:

По сравнению с началом карантина, количество тех, кто видит угрозу, выросло с 73% до 87%.

58% опрошенных считают введенные властями меры по борьбе с коронавирусом оптимальными. 28% вообще утверждают, что они слишком мягкие. Лишь 6% убеждены, что меры слишком жесткие.

Почти 70% считают введенный карантин эффективным, четверть дает противоположные оценки. Почти 80% опрошенных поддерживают решение правительства о продлении карантина до 24 апреля 2020 года.

Две трети отметили, что имели работу до введения карантина. Среди них 35% отметили, что продолжают работать в обычном режиме после введения ограничений. 29% – работают дистанционно, 32% – находятся в отпуске по собственному желанию и только 4% – потеряли работу.

Почти 80% переживают, что в Украине наступит затяжной экономический кризис. Более двух третей взволнованы тем, что не смогут купить необходимые лекарства. Почти половина переживает, что не сможет купить необходимые продукты (52% – не переживают). Лишь 25% взволнованы тем, что придется отменить важные события или поездки, в то же время три четверти – не переживают из-за этого.



Суммы штрафов за нарушение карантина / Инфографика 24 канала

Политический ландшафт Украины может существенно измениться

А как эта ситуация повлияет на оппозицию, которая сейчас имеет меньше возможностей для критики власти?

Говорить о политических рейтингах сложно. Пока нельзя провести непосредственно соцопрос. Только по телефону. Тенденции – нет резких изменений в электоральных симпатиях. Внимание украинцев сконцентрировано на коронавирусе, а политика на втором плане.

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Но те партии, которые активно будут помогать населению преодолевать вызовы коронавируса, удержат электорат. Сейчас каждый сам за себя. "Европейская солидарность" оперативно наладила штабы по помощи населению. Другие партии подтягиваются. Но все зависит от эпидемиологической ситуации. Мы еще не находимся на пике эпидемии. Государство вызов выдержит.



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Как может измениться политическая карта Украины?

Не исключено, что политический ландшафт в Украине изменится, как и во всем мире. Вопрос демократических институтов может быть пересмотрен. Китай, Южная Корея несмотря на критику ввели жесткие методы, что позволило быстро преодолеть кризис.

Украина ориентирована на западные демократические ценности. Но будет возрастать роль государства и сильных институтов, которые могут быстро реагировать на любые вызовы. Можно сравнить с великой депрессией 30-х годов прошлого столетия, с которой столкнулся весь мир. Мы только входим в кризис. Будет запрос на сильную руку, умение быстро адаптироваться, налаживать работу общества, чтобы выжить. Есть вызовы, которые люди сами преодолеть не могут.