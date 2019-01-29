Мы, украинцы, верим в сказки, где за одну секунду можно все изменить, – Садовый о Зеленском

Украинцы переживают за свою страну, но часто разбалансированы и верят в сказки. И если оставлять все так, как есть – это дорога или в никуда, или в пропасть.

Об этом прямом эфире 24 каналу рассказал городской голова Львова и кандидат в президенты Украины Андрей Садовый.

Об интересных моментах и ​​основные вехи биографии Андрея Садового – читайте в материале 24 канала

"К Зеленскому я отношусь с уважением, потому что он зарабатывал деньги своей головой, а не воровал. Просто он появился на политической орбите уже в самом финале. На него пока не нашли той грязи, которой будут обливать", – отметил мэр Львова.

Когда-то Ли Куан Ю (первый премьер Республики Сингапур и выдающийся реформатор – 24 канал) очень красиво сказал: "Если вы строите демократическую страну, а уровень дохода меньше 5 тысяч долларов за человека, то вы будете выбирать авантюристов и артистов",

– отметил Садовый.

И добавил: "А люди – они же хотят шоу, хотят чуда. Мы, украинцы, верим в сказки. Где текут молочные реки с кисельными берегами, и за одну секунду может все измениться. Но жизнь – другая. Только тяжелая системная работа каждый день дает результат".

Полное интервью Андрея Садового 24 канала смотрите здесь.

Смотрите видео Андрея Садового как кандидата в президенты Украины: