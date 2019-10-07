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      "Мы услышали": Гетманцев пообещал учесть замечания бизнеса в налоговой реформе

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      Даниил Гетманцев
      Даниил Гетманцев / auto.24tv.ua

      До голосования за скандальный законопроект 1210 во втором чтении в него будут внесены изменения, учитывающие многочисленные замечания и предложения экспертов и бизнеса.

      Сам законопроект нуждается в существенной доработке.

      Об этом в комментарии журналистам в кулуарах Верховной Рады заявил один из инициаторов налоговых изменений, председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, сообщает "Обозреватель".

      В первом чтении не могут быть учтены замечания. Действительно, мы согласны с тем, что законопроект нужно существенно переработать. Во-первых, он большой. Во-вторых, он посвящен нескольким значимым для бизнеса моментам и некоторые его нормы слишком суровы для нашего бизнеса. Мы это услышали и мы это обязательно учтем. Поэтому работа над законопроектом продолжается, - отметил Гетманцев.

      По его словам, 4 октября скандальный законопроект не успели вынести на рассмотрение парламента. Поэтому голосование за налоговые нововведения состоится позже.

      "Мы это сделаем через неделю, я уверен. Но тем не менее, мы находимся в постоянном диалоге с бизнесом. И те нарекания, о которых говорят, мы уже сняли, учтя эти правки – еще не официально, но в той таблице, которую мы готовим ко второму чтению. И мы сможем эти правки внести, когда он будет проголосован в первом чтении", - подчеркнул Гетманцев.

      В то же время он раскритиковал тех, кто акцентировал внимание на пагубном влиянии для украинской промышленности и экономики в целом повышения рентной платы на железную руду, которая будет в десять раз превышать соответствующую ренту в России и приведет к вытеснению украинской металлургии российской на мировом рынке.

      Как сообщалось, ряд экспертов и представителей бизнеса резко раскритиковали запланированные налоговые нововведения, предусмотренные законопроектом 1210, как такие, что спровоцируют сокращение производства и экспорта на 70%, увеличение уровня безработицы и уменьшение доходов бюджета на миллиарды гривен вместо ожидаемого их увеличения.

      blog_ava
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      Теги: Налоговый кодекс Налоги
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