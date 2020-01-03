Мы увидели нелепые и политически глупые попытки набросать все на Порошенко, – Рыбачук

В 2019 году против Петра Порошенко было открыто немало уголовных дел. Европейцы подчеркивают, что убирать политических оппонентов или предшественников – неправильный путь для Владимира Зеленского.

Такое мнение в интервью 24 каналу выразил политический эксперт, экс-глава Секретариата президента Виктора Ющенко Олег Рыбачук.

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"Мы увидели довольно нелепые и политически глупые попытки набросать все на Порошенко", – утверждает политический эксперт.

По его словам, он наблюдает за реакцией европейцев, и собственно они не советуют идти таким путем.

"Я знаю, что они мне говорили еще во времена Януковича: если даже у тебя есть возможность, привлечь своего политического оппонента к ответственности, то тысячу раз подумай, чтобы использовать эту возможность. Его лучше убрать политически. Сделай его политически маргинальным, не используй уголовные подходы или попытки навешать уголовных дел", – рассказал Рыбачук.

Сколько дел открыто против Порошенко

Государственное бюро расследований открыло против пятого президента Украины Петра Порошенко 14 дел, в которых допрошено 562 свидетелей, направлен 431 запрос, получено 205 временных доступов к вещам и документам.



Руководитель ОО "Правозащитная инициатива" Богдан Чумак отметил, что дела против Порошенко в ГБР играют ему на руку, ведь они были созданы на основе заявлений скандального политика времен Януковича Портнова. Таким образом пятый президент может уверенно заявлять о политизированности решений. Александр Леменов, основатель организации StateWatch, отметил, что заявления Портнова – "юридическое мусора".

Уголовные производства против Петра Порошенко в цифрах / Инфографика 24 канала

Рыбачук подчеркнул, что когда речь идет о "посадках", то важно не количество.

"Потому что Порошенко вам тоже сказал бы, что посадили ряд мелких чиновников. Нам очень важно, чтобы был такой впервые законченный процесс с коррупционерами. Прецеденты, когда ты берешь чиновника высоко уровня, обвиняешь его в коррупции, доказываешь и потом конфискуешь коррупционно приобретенное имущество. Этот полный цикл у нас пока не состоялся", – пояснил эксперт.

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Видео полного интервью с Олегом Рыбачуком: