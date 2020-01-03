21:50
3 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      ИРАК НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2019 ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Ленка "Зоркий Глаз" и украинские ракеты. Шамана в президенты
      Вєсті Кремля
      20:56, сегодня
      Вести.UA. Жир: Дух Януковича в Дубинском. Труханов спалился
      Вєсті.UA
      19:16, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      ИРАК НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2019 ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ

      Мы увидели нелепые и политически глупые попытки набросать все на Порошенко, – Рыбачук

      37 Читати новину українською
      Олег Рыбачук / 24 канал

      В 2019 году против Петра Порошенко было открыто немало уголовных дел. Европейцы подчеркивают, что убирать политических оппонентов или предшественников – неправильный путь для Владимира Зеленского.

      Такое мнение в интервью 24 каналу выразил политический эксперт, экс-глава Секретариата президента Виктора Ющенко Олег Рыбачук.

      Также в интервью: Не надо бросать в глаза пыль, мол, борются и сажают, – Рыбачук о делt Шеремета

      "Мы увидели довольно нелепые и политически глупые попытки набросать все на Порошенко", – утверждает политический эксперт.

      По его словам, он наблюдает за реакцией европейцев, и собственно они не советуют идти таким путем.

      "Я знаю, что они мне говорили еще во времена Януковича: если даже у тебя есть возможность, привлечь своего политического оппонента к ответственности, то тысячу раз подумай, чтобы использовать эту возможность. Его лучше убрать политически. Сделай его политически маргинальным, не используй уголовные подходы или попытки навешать уголовных дел", – рассказал Рыбачук.

      Сколько дел открыто против Порошенко
      Государственное бюро расследований открыло против пятого президента Украины Петра Порошенко 14 дел, в которых допрошено 562 свидетелей, направлен 431 запрос, получено 205 временных доступов к вещам и документам.

      Руководитель ОО "Правозащитная инициатива" Богдан Чумак отметил, что дела против Порошенко в ГБР играют ему на руку, ведь они были созданы на основе заявлений скандального политика времен Януковича Портнова. Таким образом пятый президент может уверенно заявлять о политизированности решений. Александр Леменов, основатель организации StateWatch, отметил, что заявления Портнова – "юридическое мусора".

      Інфографіка Петро Порошенко Кримінальні провадження ДБР

      Уголовные производства против Петра Порошенко в цифрах / Инфографика 24 канала

      Рыбачук подчеркнул, что когда речь идет о "посадках", то важно не количество.

      "Потому что Порошенко вам тоже сказал бы, что посадили ряд мелких чиновников. Нам очень важно, чтобы был такой впервые законченный процесс с коррупционерами. Прецеденты, когда ты берешь чиновника высоко уровня, обвиняешь его в коррупции, доказываешь и потом конфискуешь коррупционно приобретенное имущество. Этот полный цикл у нас пока не состоялся", – пояснил эксперт.

      Читайте также: Почему 2019 стал худшим годом для Порошенко: резонансные детали

      Видео полного интервью с Олегом Рыбачуком:

       

      Блюда на Святвечер: рецепт постных вареников с картошкой и капустой
      сегодня
      2521
      Автор: Елена Трибушная
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Новости политики Петр Порошенко Государственное бюро расследований Порошенко и Зеленский
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 21:49 Зеленский может не чувствовать, что идет по сценарию Авакова, – Лещенко
      Олена Трибушна 1
      сегодня , 21:36 Канал для оккупированных территорий будет рассказывать, куда движется Украина, – Трибушная
      Ірина Кошанська 20
      сегодня , 20:30 Ликвидация Сулеймани в Ираке: что о нем известно и чем это грозит региону
      Анатолій Максимов 412
      сегодня , 20:00 Шесть самых ожидаемых книг 2020 года
      Євгенія Мазур 52
      сегодня , 18:19 Самые безопасные авиакомпании мира в 2020 году: рейтинг
      Анастасія Зазуляк 335
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук