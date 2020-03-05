Мы ужаснулись, – мать эвакуированной украинки о митингах в Новых Санжарах

5 марта закончилась двухнедельная обсервация эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев. В Новые Санжары уже прибыл президент Владимир Зеленский. Кроме того, встречи с ними уже ждут друзья и родные.

Мать одной из эвакуированных украинок пообщалась с корреспондентом 24 канала.

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Она приехала из Кривого Рога, чтобы встретить 24-летнюю дочь Анастасию – рассказала, что не видела ее с мая 2019 года. Женщина отметила, что ее шокировала встреча эвакуированных: ведь в автобусы с ними бросали камни, в некоторых даже разбили стекло.

Мы ужаснулись. Смотрели прямой эфир, когда их привезли в санаторий. Мы не ожидали такой ситуации, не могу даже передать словами,

– отметила она.

И добавила: "У меня было желание сюда приехать тогда. Тем более, когда ребенок написал в соцсетях, что в автобус, в котором она ехала, бросили камень и разбили окно. И тогда связь потерялась. Мы сидели и до последнего ждали, когда автобусы заедут в ворота и тогда уже начали успокаиваться".



Автобус, который вез эвакуированных из Китая, забросали камнями: Фото с Facebook / Александр Махов

Мать эвакуированной рассказала, что до полуночи была с дочкой на связи, просила ее смотреть в окна и проверять, есть ли охрана, нет ли людей вокруг, не жгут ли ничего поблизости.

Как проходила обсервациям в Новых Санжарах?4 марта эвакуированные провели последнюю ночь в обсервации "Новые Санжары". Медицинский центр находился под постоянной охраной. Зато людей обеспечили всем необходимым – горячей и холодной водой, трехразовым питанием и тому подобное. Чтобы люди не скучали целых две недели, неравнодушные передавали в обсервацию книги, видеоигры и даже презервативы.



В самом помещении применяли все необходимые меры инфекционной безопасности – защитные костюмы, обеззараживание отходов и ежедневный медицинский осмотр. Кроме бывшей главы Минздрава Зоряны Скалецкой, с эвакуированными контактировали только те люди, которые сопровождали их на самолете. После того, как эвакуированные разъедутся по родным домам, территорию больницы должны продезинфицировать.

Женщина рассказала и об отношении жителей Кривого Рога в эвакуации украинцев: "Здесь, в Новых Санжарах, есть хорошие люди, а есть плохие. Только какая-то часть бросалась на людей и кричала, что они привезли заразу. В Кривом Роге так же: кто-то относится негативно, другие – положительно".

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