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      "Мы в хаосе и у нас только 40 спасателей": в Бразилии горят леса вокруг Амазонки

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      Пожары в Бразилии усиливаются
      Пожары в Бразилии усиливаются / Instagram @zac_oce

      Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что Бразилия – в хаосе. Причина в нехватке ресурсов для борьбы с масштабными лесными пожарами вокруг Амазонки.

      Ко всем очагам правительство может отправить только 40 спасателей, по словам Болсонару. Об этом сообщили в SkyNews.

      Читайте также: Ад на райских островах: на Канарах – масштабные лесные пожары (фото и видео)

      "Ресурсов не хватает. Мы в хаосе", – констатировал президент Болсонару.

      Представитель Национального центра космических исследований Бразилии, как пишет CNN, заявил, что ликвидировать пожары в тропических лесах Амазонии – крайне сложно. Их, мол, вызвали поджоги, организованные скотоводами и лесорубами – те лишь хотели очистить землю, и не справились с последствиями.

      "Использование огня является традиционной частью тропического земледелия для очистки сельскохозяйственных земель и выпаса скота, остановить все это очень трудно", – объяснили специалисты.

      Мапка
      Очаги пожаров в лесах Бразилии вокруг Амазонки / Фото НЦКД Бразилии

      Отметим, в Бразилии только в 2019 году регистрировали более 72 тысяч очагов пожаров – а это на 84% больше, чем за аналогичный период 2018 года. И более половины пожаров – вблизи Амазонки. Экологи бьют тревогу: Бразилии грозит экологическая катастрофа.

      Тропические леса бассейна Амазонки часто называют легкими планеты, ведь они производят 20% кислорода на Земле. Уничтожение этих лесов действительно очень опасный фактор. Особенно учитывая то, что во вторых по масштабах лесах планеты в российской Сибири недавно также бушевали пожары.

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      Теги: Экология Пожар Чрезвычайное происшествие Бразилия
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