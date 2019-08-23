"Мы в хаосе и у нас только 40 спасателей": в Бразилии горят леса вокруг Амазонки

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что Бразилия – в хаосе. Причина в нехватке ресурсов для борьбы с масштабными лесными пожарами вокруг Амазонки.

Ко всем очагам правительство может отправить только 40 спасателей, по словам Болсонару. Об этом сообщили в SkyNews.

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"Ресурсов не хватает. Мы в хаосе", – констатировал президент Болсонару.

Представитель Национального центра космических исследований Бразилии, как пишет CNN, заявил, что ликвидировать пожары в тропических лесах Амазонии – крайне сложно. Их, мол, вызвали поджоги, организованные скотоводами и лесорубами – те лишь хотели очистить землю, и не справились с последствиями.

"Использование огня является традиционной частью тропического земледелия для очистки сельскохозяйственных земель и выпаса скота, остановить все это очень трудно", – объяснили специалисты.



Очаги пожаров в лесах Бразилии вокруг Амазонки / Фото НЦКД Бразилии

Отметим, в Бразилии только в 2019 году регистрировали более 72 тысяч очагов пожаров – а это на 84% больше, чем за аналогичный период 2018 года. И более половины пожаров – вблизи Амазонки. Экологи бьют тревогу: Бразилии грозит экологическая катастрофа.

Тропические леса бассейна Амазонки часто называют легкими планеты, ведь они производят 20% кислорода на Земле. Уничтожение этих лесов действительно очень опасный фактор. Особенно учитывая то, что во вторых по масштабах лесах планеты в российской Сибири недавно также бушевали пожары.

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