"Мы вам не верим, потому что вы лжете": французы протестуют против реформ Макрона

Главная французская левая партия, крупнейший профсоюз государственного сектора CGT и более 80 организаций в субботу, 26 мая, вывели протестовать тысячи людей, которые выступают против реформ президента Франции Эммануэля Макрона в государственном секторе.

Об этом сообщает Reuters.

Читайте также: После встречи с Путиным Макрон сделал утвердительное заявление о санкциях против России

Лидер левой партии "Неодолимая Франция" Меланшон заявил о жалобах, которые беспокоят людей. Среди них – отсутствие персонала в больницах, ограниченное зачисление в университеты и нехватка полицейских в криминальных районах из-за, как утверждает правительство, нехватки средств.

Мы собираемся донести сообщение и это сообщение должно быть услышано сильным лидером Эммануэлем Макроном. Мы вам не верим, потому что вы лжете,

– заявил Меланшон.



Французы протестуют против реформ Макрона

Он добавил, что Макрон предоставил богатым налоговые льготы в размере 4,5 миллиарда евро. Вместо этого эти деньги могли быть инвестированы в больницы.

Напомним, 3 апреля во Франции состоялась одна из самых масштабных забастовок. Французы выступали против нового кодекса труда, который предложили правительство и президент Эммануэль Макрон. Это первая акция протеста против реформ Макрона, которая объединила работников как общественного сектора, так и железнодорожного персонала.