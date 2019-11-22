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      РОМАН ИВАНИСОВ РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ

      Мы внимательно следим за ситуацией, – Столтенберг о действиях России в Черном море

      Фактор безопасности 26 Читати новину українською

      После визита в Украину Североатлантического совета во главе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, отечественные эксперты и представители медиа подробно анализировали заявления, которые звучали из уст представителей украинской власти и высокопоставленных гостей из Брюсселя. В Альянсе в очередной раз выразили свою неизменную поддержку Украине. И согласились и в дальнейшем усиливать дву

      Военные корабли НАТО вблизи Одессы. Четыре минных тральщика альянса прибыли сюда на неделю с дружественным визитом. Суда осуществляют патрулирование в Черном море. Два из четырех кораблей принадлежат Болгарии и Румынии. Для этих стран НАТО безопасность в Черноморском регионе важна так же, как и для Украины.

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      Безопасность в Черном море – одна из ключевых тем визита делегации НАТО в Украину. Ведь стабильная ситуация в регионе – один из главных приоритетов Альянса. Еще в апреле на саммите НАТО в Вашингтоне утвердили пакет мер усиления безопасности в Черном море. Это и укрепление украинских Военно-морских сил, и совместные учения. А также усиление разведки и осуществление патрулирования кораблями Альянса.

      В апреле министры иностранных дел НАТО согласовали пакет дополнительных мер. Мы решили сконцентрировать усилия на усилении подготовки личного состава ВМС и береговой охраны. Мы увеличили военно-морское присутствие с помощью визитов и учений,
      – сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

      Эти меры Столтенберг пообещал усилить. Он заверил, что НАТО будет активнее поддерживать военно-морские силы Украины. Альянс заинтересован в расширении своего присутствия в регионе, чтобы дать отпор посягательствам России. В августе Федерация направила в Крым специальные беспилотники для разведки и патрулирования оккупированного полуострова. Это позволит агрессору контролировать часть акватории.

      В ответ на незаконные действия России НАТО усиливает свое присутствие в Черном море. Большим количеством кораблей и самолетов. И мы активизируем наше сотрудничество с партнерами в этом регионе – Украиной и Грузией. Мы внимательно следим за ситуацией,
      – подчеркнул Столтенберг.


      Военные корабли стран НАТО

      Сегодня НАТО помогает Украине улучшить систему командования и управления, а также совершенствовать логистику. А теперь еще будет привлекать украинских военных для стажировки на кораблях Альянса. Кроме того, на днях на патрулирование заступили два катера типа "Айленд". Их передали Украине Соединенные Штаты. Корабли "Славянск" и "Старобельск" официально подняли флаги в военной гавани одесского порта. Столтенберг подчеркнул, что в дальнейшем НАТО будет проводить еще больше мероприятий в Черном море вместе с Украиной.

      Свою поддержку Украине выразила и комиссия Украина – НАТО. На заседании присутствовали все 29 послов стран-членов Альянса и представитель Северной Македонии. Это государство уже вскоре должно присоединиться к Организации Североатлантического договора.


      Заседание комиссии Украина – НАТО в Киеве

      В НАТО утверждают: Украина не только получает помощь, но и сама способствует установлению безопасности. Ведь делится с партнерами уникальным боевым опытом противодействия гибридным угрозам. Североатлантический совет обязался и в дальнейшем оказывать Украине практическую поддержку. В Брюсселе пообещали выделить еще свыше 40 миллионов евро на помощь. Средства направят на совершенствование систем командования и управления, кибербезопасности и медицинской реабилитации. Обещают в НАТО и обновить Комплексный пакет помощи для Украины.

      Украина очень важный партнер. Вы делаете взносы в наши миссии в Афганистане и Косово, даже несмотря на серьезные угрозы, которые стоят перед вами дома. Наши войска регулярно тренируются вместе. Это демонстрирует решительную преданность Украине международной безопасности,
      – заявил Йенс.

      Комплексный пакет помощи – это практическая поддержка в сорока отраслях, восемь целевых фондов и пять специальных программ. Эти меры для укрепления безопасности в Украине приняли еще в июле 2016 года на заседании комиссии Украина – НАТО в Варшаве. С тех пор эта помощь уже принесла действенные результаты.

      От начала боевых действий на востоке Украины Североатлантический альянс начал 6 специальных трастовых фондов оказания помощи. Среди них и совершенствование системы кибербезопасности, командования и управления, логистики и стандартизации. НАТО оказывает Украине комплексную помощь в модернизации структур безопасности. А также в усовершенствовании совместимости украинской армии с войском Альянса.

      Трастовые фонды Украина – НАТО играют выдающуюся роль в укреплении обороноспособности Украины. И со времени основания этих трастовых фондов мы видим весомые достижения. Мы, например, предоставили Украине новейшее оснащение для киберзащиты. Оно помогает защищать украинскую кибер-инфраструктуру и расследовать киберинциденты. Также много было сделано для медицинской реабилитации,
      – отметил глава представительства НАТО в Украине Александр Винников.

      Реабилитация военных – весомая составляющая помощи НАТО. Трастовый фонд по медицинской реабилитации призван обеспечить быстрый доступ военнослужащих к услугам. Он гарантирует украинским воинам психологическую реабилитацию, а также помощь отечественным медицинским учреждениям. Благодаря этому фонду украинские армейцы проходят лечение в Болгарии, Литве и Германии. В целом помощь от программы уже получили более полутысячи солдат и девяносто семей военных.

      О том, как усилить сотрудничество с НАТО в военно-политических реалиях – смотрите в программе.

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      Автор: Каролина Король
      Теги: Новости Украины Генсек НАТО Йенс Столтенберг Чорное море Фактор безопасности НАТО
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