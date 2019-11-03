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      "Мы воспринимаем россиян как друзей": в Норвегии заговорили о снятии санкций с России

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      Норвежский политик выступила за снятие санкций с России
      Норвежский политик выступила за снятие санкций с России / https://dt.ua/

      Отдельные политики в Норвегии требуют отмены антироссийских санкций, поскольку считают россиян "хорошими соседями". Они убеждены, что ограничения вредят норвежскому бизнесу.

      Ограничения против России бьют и по норвежскому бизнесу. Об этом глава губернского совета административно-территориальной единицы страны Финнмарка Рагнхильд Вассвик написала в своей статье для издания iFinnmark.

      Важно: Норвегия выделит Украине почти 4 миллиона долларов

      В то же время она отметила, что все регионы Норвегии следуют за позицией Осло, хоть могут и считать санкции бесполезными.

      Мы знаем россиян, мы сотрудничаем с ними, мы торгуем с ними. Мы задаем им и критические вопросы. Но здесь, на севере, мы воспринимаем россиян как друзей и соседей. Конечно, нам кажется странным и неестественным вводить санкции в отношении тех, кого мы считаем хорошими соседями,
      – написала политик.

      Отметим, за отмену санкций против России выступали и в Германии – этого добивались "Левая партия" и партия "Альтернатива для Германии". Однако парламент Германии отклонил эти предложения.

      Что известно о санкциях ЕС против России?

      ЕС ввел экономические санкции против России в 2014 году из-за аннексии Крыма и агрессии на Донбассе. С тех пор санкции только усиливались и продолжались на длительный срок. В санкционный список попали более 200 граждан России и организаций, которые занимаются различной деятельностью в оккупированном Крыму и на оккупированном Донбассе.

      Норвегия не является страной-членом ЕС, она – член Европейской зоны свободной торговли. Однако к решению Совета ЕС страна также присоединилась.

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Новости России Санкции Норвегия
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