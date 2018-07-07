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22:57, 6 июля
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"Мы все сильные": дети из затопленной пещеры в Таиланде написали трогательные письма родителям

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Дети в затопленной пещере в Таиланде
Дети в затопленной пещере в Таиланде / Кадр из видео

Дети из футбольной команды, которые вместе с тренером застряли в затопленной пещере на севере Таиланда, написали письма своим родным.

Команда из 12 подростков-футболистов вместе с 25-летним тренером исчезла в тайской пещере Тхам Луанг конце июня.

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2 июля стало известно, что все они живы, однако из-за затопленных ходов не могут выбраться наружу.

Спасатели отмечают, что дети могут оставаться в пещере даже в течение нескольких месяцев. Им доставляют еду, а сами подростки написать письма поддержки своим родителям.

Один из мальчиков написал, что "тренер не задает им много домашнего задания". Другой успокоил родителей, что волноваться не стоит, "ведь мы все сильные".

Юноши говорят, что хочется домой и много гулять, пишет BBC.

Ранее изобретатель Илон Маск заявил, что намерен отправить своих инженеров для спасения детей в затопленной пещере в Таиланде.

Теги: Чрезвычайное происшествие Таиланд Дети
Источник: 24 Канал
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