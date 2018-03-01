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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Мы все знаем, что это не работает: Зак Снайдер пошутил над усами Супермена

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Генри Кавилл в роли Супермена в
Генри Кавилл в роли Супермена в "Лиге справедливости" / Фото из соцсетей

Американский кинорежиссер Зак Снайдер, который стал режиссером одной из последних кинолент Вселенной DC Comics "Лига справедливости", удачно пошутил над своей бородой, намекая на усы Супермена, которые пришлось убирать с помощью компьютерной графики.

Интересный разговор он начал с пользователем, после того как опубликовал собственное фото с густой бородой. Под изображением он написал: "Пожалуй, мне нужно побриться".

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Один из его подписчиков в комментарии отметил, что режиссер может просто убрать бороду с помощью компьютерной графики (как это сделали для Супермена в "Лиге справедливости"). На что Снайдер ответил: "Мы все знаем, что это не работает".

Стоит отметить, что на усы Супермена, роль которого в киноленте выполнял Генри Кавилл, было выделено 25 миллионов долларов, которые, по мнению поклонников и критиков, не оправдали эффекта за такие бешеные деньги. Усы актера пришлось "зарисовывать" из-за того, что Кавилл одновременно снимался еще в одной картине "Миссия невыполнима" и по контракту с Paramount Piсtures не имел права бриться.

Теги: LifeStyle Кино Голливуд
Источник: Birth Movies Death
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