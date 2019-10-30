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      Мы всегда готовы, но не к пустым разговорам, – Путин о возможной встрече в нормандском формате

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      Путин дал комментарий по поводу встречи в нормандском формате
      Путин дал комментарий по поводу встречи в нормандском формате / liga.net

      Российский президент Владимир Путин заявил журналистам в среду, 30 октября, что "всегда готов к любым встречам, в том числе в нормандском формате". Однако эти встречи должны быть "хорошо подготовленными": чтобы не было пустых разговоров, а вместо этого были бы полезны всем участникам переговоров результаты.

      Такую позицию Путин высказал на совместной пресс-конференции с венгерским президентом Виктором Орбаном, пишет УНИАН.

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      Российский президент сказал следующее: "Что касается встречи в нормандском формате: мы всегда готовы к любым встречам, в том числе в нормандском формате".

      Только бы они были хорошо подготовленными и не повлекли пустых разговоров. А заканчивались бы результатом, который шел бы на пользу урегулированию в целом,
      – отметил Путин.

      Заметим, что 29 октября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на инвестиционном форуме в Мариуполе говорил о встрече лидеров четырех государств в нормандском формате. Мол, она может произойти в ноябре, предварительная дата известна, но не все стороны согласились.

      При этом министр подтвердил: до встречи "нормандской четверки" предстоит разведение войск на трех согласованных участках – в Станице Луганской, Золотом и Петровском.

      Встреча "нормандской четверки" (Зеленского, Путина, Макрона и Меркель) должна состояться в Париже. Об этой встрече говорят уже несколько месяцев, и саммит до сих пор не состоялся из-за разных позиций сторон и отсутствия возможности их согласования.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Путин Новости России Вадим Пристайко Нормандский формат Украина – Россия
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