Мы всегда готовы, но не к пустым разговорам, – Путин о возможной встрече в нормандском формате

Российский президент Владимир Путин заявил журналистам в среду, 30 октября, что "всегда готов к любым встречам, в том числе в нормандском формате". Однако эти встречи должны быть "хорошо подготовленными": чтобы не было пустых разговоров, а вместо этого были бы полезны всем участникам переговоров результаты.

Такую позицию Путин высказал на совместной пресс-конференции с венгерским президентом Виктором Орбаном, пишет УНИАН.

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Российский президент сказал следующее: "Что касается встречи в нормандском формате: мы всегда готовы к любым встречам, в том числе в нормандском формате".

Только бы они были хорошо подготовленными и не повлекли пустых разговоров. А заканчивались бы результатом, который шел бы на пользу урегулированию в целом,

– отметил Путин.

Заметим, что 29 октября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на инвестиционном форуме в Мариуполе говорил о встрече лидеров четырех государств в нормандском формате. Мол, она может произойти в ноябре, предварительная дата известна, но не все стороны согласились.

При этом министр подтвердил: до встречи "нормандской четверки" предстоит разведение войск на трех согласованных участках – в Станице Луганской, Золотом и Петровском.

Встреча "нормандской четверки" (Зеленского, Путина, Макрона и Меркель) должна состояться в Париже. Об этой встрече говорят уже несколько месяцев, и саммит до сих пор не состоялся из-за разных позиций сторон и отсутствия возможности их согласования.