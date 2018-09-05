21:59
5 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
18°C
26°C 17°C
  • четверг
    24°C 16°C
  • пятница
    25°C 20°C
  • суббота
    24°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ТАЙФУН "ДЖЕБИ" УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. День перевернутого календаря. Беда России
Вєсті Кремля
21:48, 4 сентября
Вести.UA. Открытый рот Ляшко. Испорченный сентябрьский праздник
Вєсті.UA
20:13, 4 сентября
Как чиновники освоили новые схемы, в результате которых в бюджет не доходят сотни миллионов грив
ЦРУ
09:00, сегодня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Тотальная цензура
Згадати все
13:54, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ТАЙФУН "ДЖЕБИ" УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ

"Мы всех достали": скандал со "Схемами" и кто на самом деле стал мишенями для прокуратуры

123 Читати новину українською

Продолжается скандал с проверкой телефона журналистки программы "Схемы". Артем Сытник заявил, что не исключает, что он, а также его коллеги из Антикоррупционного бюро, могут быть настоящими мишенями прокуратуры.

Кому выгодно дестабилизировать работу НАБУ и законно получать доступ к телефону журналистки за 17 месяцев, когда вопрос касается одного дня – а на этом акцентируют все эксперты, мол, для этого недостаточно оснований – вопрос, на который нет однозначного ответа.

Читайте также: "Доступ к вещам и документам": что на самом деле позволил суд в отношении журналистки "Схем"

Где была ежедневно в течение полутора лет главный редактор программы "Схемы" Наталья Седлецкая – с июля 2016 по ноябрт 2017 года – интересует Генпрокуратуру, и получить доступ к конфиденциальной информации прокурорам позволил Печерский суд.

Речь идет о получении информации о геолокаций. И всё. А не об содержание или контенте СМС или переговоров,
– объяснил представитель Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.

Журналистка является свидетелем по делу против директора НАБУ Артема Сытника. Тот якобы разгласил государственную тайну и частную информацию.

Радіо Свобода
Джоанна Левисон

В "Радио Свобода" возмущены таким требованием и предостерегают: это похоже на цензуру.

То, что запрос охватывает длительный период пользования телефоном, который принадлежит известной украинской журналистке, вызывает серьезное беспокойство относительно истинных намерений тех, кто ищет информацию,
– отметила пресс–секретарь "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" Джоанна Левисон.

Вмешательством в работу журналиста называют это и медиаэксперты. Согласно Уголовному кодексу, журналистов нельзя допрашивать как свидетелей. Ведь так можно раскрыть источники информации – а их охраняет закон. Кроме того, Седлецкая в расследованиях программы "Схемы" разоблачает коррупцию и властей, и оппозиции. А потому – неудобная для всех.

Ягун
Виктор Ягун

Тарас Шевченко, медиаюрист, утверждает, что даже если по решению суда предоставляется какая–то информация, то она должна трактоваться узко и лишь та, которая точно имеет отношение к расследованию дела. Следователи же просят информацию аж за полтора года. Якобы, чтобы на перекрестном допросе подтвердить слова еще нескольких свидетелей дела. Однако эксперты уверены: и для такой проверки ГПУ просит слишком много.

Кому-то очень интересно узнать, с кем общалась и где проводила время журналистка именно эти 17 месяцев,
– считает экс-заместитель главы СБУ Виктор Ягуней.

Впрочем, основная мишень – даже не журналисты. А директор Антикоррупционного бюро Артем Сытник. Он якобы разгласил частную информацию, да еще и государственную тайну, в разговоре с журналистами. Встреча в мае 2017 года была не для записи, но аудио с голосом Сытника обнародовало в ноябре 2017 года издание "Обозреватель".

Ситник
Артем Сытник

На нем директор НАБУ рассказал журналистам детали дела о незаконном обогащении прокурора АТО Константина Кулика. В частности, зачитал расшифровки разговора его гражданской жены Ирины Немец с подругой. Сам Сытник считает, что это старое дело подняли, чтобы давить на Бюро накануне выборов. И не исключает: вскоре дел против самих детективов станет больше, а возможно и арестов.

Настолько мы всех достали своими расследованиями – тем более, что сейчас еще может Антикоррупционный суд запуститься – что им нужно сейчас что-то сделать. Со мной персонально, с НАБУ. Куда-то его деть и забыть, как страшный сон,
– рассказал директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.

Мобильный оператор Киевстар уже получил постановление суда, но материалов следователям пока не передал.

Найєм
Мустафа Найем

Депутаты с журналистским прошлым пришли в Генпрокуратуру с обращением к Луценко – хотят, чтобы решение суда отменили и признали правонарушением. Кроме того, напоминают: так недалеко и до тотальной цензуры времен Януковича.

Когда прокуроры получают все данные журналиста – мы понимаем, что следующими будут источники информации. А потом это может стать традицией,
– подчеркнул народный депутат Мустафа Найем.

Сейчас нардепы из Комитета свободы слова взялись разбираться.

Читайте также: Конфликт ГПУ с журналисткой Седлецкой: появилась резкая реакция ЕС

А Генпрокуратура готовится отслеживать информацию с телефонов у ещё нескольких фигурантов дела.

Теги: Новости Украины Наталья Седлецкая журналисты СМИ Мустафа Найем Печерский суд Киева ГПУ НАБУ Артем Сытник Расследования
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Почему фирменный сервис всегда лучше гаражного
сегодня, 12:01 Почему фирменный сервис всегда лучше гаражного
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Что есть и пить в жару: советы
 5 августа , 09:28 1
Уровень преступности в Украине вырос на 30-40%, – Аваков
 19 августа 2016 , 13:53
Легендарный француз вынужден заплатить российскому клубу 10 миллионов евро
 28 мая 2016 , 22:31
Месси будет получать в Барселоне бешеные деньги – стали известны условия нового контракта
 9 июля 2017 , 09:26
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук