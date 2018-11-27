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      "Мы за дипломатический путь": в РФ едко прокомментировали свои действия в Азовском море

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      В РФ цинично прокомментировали свои действия в Азовском море
      В РФ цинично прокомментировали свои действия в Азовском море / Фото из открытых источников

      В России заявляют, что выступают за решение проблем во взаимоотношениях с Украиной "на основе ответственного подхода и дипломатическим путем".

      Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет ТАСС.

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      Так, в Москве неизменно называют захват украинских кораблей в Азовском море "провокацией Киева".

      Каждый раз находим в себе силы говорить о том, что это недопустимо, что мы за дипломатический путь,
      – сказала Захарова.

      Кроме того, представительница российского ведомства прокомментировала высказывания главы МИД Украины Павла Климкина об исключительно формальных дипломатических отношениях с Россией.

      Официальный представитель МИД РФ указала, что Россия якобы уже неоднократно давала ответ на вопрос о взаимодействии с Киевом.

      "Еще раз говорю, мы на этот вопрос отвечаем так, как мы отвечаем. Мы за решение любых вопросов, даже таких, которые были вчера, исключительно с точки зрения ответственного подхода", – заявила она.

      Напомним, в ночь на 26 ноября прошло заседание СНБО, на котором рассмотрели вопрос вероятного введения военного положения в Украине в связи с эскалацией конфликта в Азовском море, а именно за то, что Россия обстреляла и задержала украинские военные корабли.

      Президент Украины Петр Порошенко поддержал предложение военного комитета о введении военного положения. Этот вопрос поддержала и Верховная Рада на экстренном заседании. Так, военное положение в 10 украинских областях введут 9 утра 28 ноября.

       

      Больше о военном положении в Украине из-за агрессии России смотрите в видео

      Что случилось в Азовском море? Россия прибегла к откровенной агрессии 25 ноября. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт Мариуполя планово и согласно международных норм. Россия не замедлила отреагировать. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу. Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь к Мариуполю. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего шестеро военных были ранены, а в целом около двадцати моряков были захвачены. В то же время, россияне сообщили, что якобы только трое украинских военных получили "легкие ранения". Также Россия захватила три украинских судна.

      украина ввела военное положение в ответ на агрессию россии: хроника событий
      Теги: Конфликт в Азовском море Украина – Россия Военное положение в Украине Новости Украины Новости политики Новости России
      Источник: 24 Канал
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