"Мы защищали – так будет в будущем": в Берлине сделали новое заявление по российскому газу

Немецкая сторона понимает беспокойство ЕС относительно строительства "Северного потока-2" и будет продолжать защищать интересы Украины в вопросе газового транзита. При этом в Берлине говорят, что надеются на конструктив обеих сторон в газовых переговорах с ЕС.

Об этом заявил министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмаер, пишет "Укринформ".

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Немецкий министр подчеркнул, что во многих странах продолжаются дискуссии по поводу проекта "Северный Поток-2" в контексте будущих потребностей Европы в газе.

Мы, конечно, должны серьезно отнестись к беспокойству Украины. Мы вместе с Францией всегда выступали в защиту интересов Украины, в том числе экономических, так будет и в будущем. Надеюсь, что в трехсторонних переговорах обе стороны проявят конструктив,

– сказал министр.

При этом Альтмаер отметил, что через год ЕС сможет покрывать лишь 18% потребностей благодаря собственному производству. Поэтому, по словам министра, импорт из России является одним из вариантов. При этом пока газ поступает в основном из Украины и через "Северный Поток-1". В то же время в Берлине видят перспективу именно в трубопроводах "Северный Поток-2", "Южный Поток" и "Турецкий поток".

Кроме того, Альтмаер заметил, что Германия не хочет становиться слишком зависимой от российского газа. По словам политика, вопрос в том, какие существуют альтернативы российской предложения, если по какой причине будут перебои с поставками.

"Поэтому мы в Германии решительно настроены создавать LNG-инфраструктуру для получения сжиженного газа", – сказал он.

Министр пояснил, что такой газ может поступать из США и арабских стран. Однако сейчас он значительно дороже, чем газ, который поступает по трубопроводам. Однако в планах немецкого правительства – создание соответствующей инфраструктуры, в том числе и с целью дальнейшего транзита в другие страны.

24 Канал сообщал о том, что депутаты Европейского парламента приняли резолюцию, в которой осудили строительство газопровода "Северный поток-2", назвав его политическим проектом, который представляет угрозу для энергетической безопасности Европы.

Что такое "Северный поток-2"?

Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Германия, Финляндия и Швеция выдали все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания. Появление этого газопровода увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.