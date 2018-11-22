Мы завершаем разработку скоростного коридора общественного транспорта на Троещину, – Кличко

Сегодня столичная власть сотрудничает со Всемирным банком относительно разработки системы скоростного общественного транспорта для осуществления массовых перевозок. В частности, речь идет о первом таком коридоре (маршруте) на Троещину.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время встречи с представителями Всемирного банка и Международной финансовой корпорации, говорится на сайте партии УДАР.

"Сегодня мы сотрудничаем относительно разработки системы скоростного уличного транспорта для осуществления массовых перевозок. Первый такой коридор мы планируем запустить на Левый берег – Троещину", – сказал Кличко.

Он поблагодарил директора Всемирного банка по Украине, Беларуси и Молдове Сату Кахконен за поддержку, которую город последние годы получает от банка, и эффективное сотрудничество.

"Мы благодарны Всемирному банку за поддержку и рекомендации, которые вы для нас разрабатывали. Они были очень полезными и важными для города. Мы открыты, серьезно настроены на дальнейшее сотрудничество и демонстрируем прозрачность нашей работы", – отметил Кличко.

"Мы здесь, потому что готовы в дальнейшем поддерживать ваш город. Мы готовы оказать техническую поддержку – технико-экономическое обоснование – чтобы разработать детальный план этого коридора", – заверила Сату Кахконен. Так, на разработку ТЭО при поддержке Всемирного банка будет направлено около 1 миллиона долларов грантовых средств. Также Всемирный банк рассматривает возможность выделения кредита на реализацию этого проекта. Протяженность такого коридора (маршрута) на Троещину составит 20 км.

Планируется, что основным донором инвестиции должна стать Международная финансовая корпорация.

"Международная финансовая корпорация может также предоставлять кредиты непосредственно вашему городу", – в свою очередь заверил председатель регионального представительства Международной финансовой корпорации (IFC) в Украине, Беларуси и Молдове Джейсон Пелмар.