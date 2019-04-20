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      Мы здесь надолго, границы будут восстановлены, включая Крым – Уолкер об отношениях США и Украины

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      США будет и дальше поддерживать Украину
      США будет и дальше поддерживать Украину

      Накануне голосования во втором туре президентских выборов в Украине, которое состоится 21 апреля, специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Уолкер заявил о поддержке Украины со стороны США.

      В своем Twitter Волкер написал, что Штаты и в дальнейшем будут поддерживать мирную и демократическую Украину.

      Читайте также: США не поддерживают ни одного отдельного кандидата в президенты Украины, – Уолкер

      При этом представитель госдепа подчеркнул, что границы Украины будут восстановлены в надлежащих пределах, включая Крым.

      Волкер
      Накануне выборов Уолкер высказал Украине поддержку

      "Накануне воскресных выборов я хотел бы повторить, что США здесь надолго, и мы здесь, чтобы поддержать мирную, сильную, демократическую, процветающую, безопасную Украину, которая видит свои границы и территории, включая Крым, полностью восстановленными", – написал Уолкер.

       

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      Теги: Новости Украины Аннексия Крыма Курт Волкер Новости США Новости политики
      Источник: 24 канал
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