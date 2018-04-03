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"Мы же не к политикам едем": Гребенщиков готов выступить в Крыму, Донецке и Луганске

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Борис Гребенщиков готов выступить на оккупированной территории Украины
Борис Гребенщиков готов выступить на оккупированной территории Украины / Фото из открытых источников

Один из самых известных представителей русского рока Борис Гребенщиков заявил, что готов поехать с концертами в оккупированные Донецк, Луганск и Крым.

Певец заявил, что ежегодно ездит в Украину, поскольку там живут миллионы людей, воспитанных на русской культуре. Об этом музыкант рассказал в интервью ТАСС.

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"Какое мы имеем право лишать их того, что роднит с Россией? По крайней мере, я не готов под этим подписаться", – сказал Гребенщиков.

При этом Гребенщиков отметил, что с момента аннексии Крыма его группа "Аквариум" не дала ни одного концерта на полуострове. Но это не связано с аннексией.

"После марта 2014-го нам не поступило ни одного разумного предложения по гастролям. Сделают – поедем с большим удовольствием. Хочу этого и жду, у меня ведь полжизни прошло в Крыму. Мы и в Луганске с Донецком готовы выступить, если грамотно организуют наш концерт, обеспечат все необходимое для выступления", – сказал музыкант.

На комментарии журналиста, что после этого въезд в Украину для Гребенщикова будет закрыт, музыкант ответил, что умные люди всегда найдут возможность договориться, а с придурками он общаться не собирается.

"Мы же не к политикам едем, а к зрителям, которых за эти годы и в Украине меньше не стало, уверяю вас", – подчеркнул Борис Гребенщиков.

Теги: LifeStyle Музыка Аннексия Крыма Новости Луганска Новости Донецка Война на Донбассе
Источник: 24 Канал
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