"Мы же забили два "Славии", – Хацкевич выразил оптимизм относительно матча "Динамо" с "Аяксом"

"Динамо" принимает "Аякс" в плей-офф Лиги Чемпионов после поражения 1:3. От "Динамо" ждут еврокубковый подвиг. Главный тренер команды Александр Хацкевич был довольно оптимистичным в своих высказываниях.

Поражение оставляет призрачные шансы киевлянам на пути к групповому этапу Лиги Чемпионов.

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Букмекеры оценивают перспективы бело-синих на преодоление амстердамского барьера в соотношении шесть к одному.

Мы же забили два гола, когда играли в ЛЧ со "Славией". Конечно, мы изменим нашу игру. Агрессия, прессинг с первых минут, и не забывать об обороне – ведь атака у "Аякса" достаточно сильная,

– рассказал главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич.

Эрик тен Хаг, главный тренер "Аякса", в свою очередь уверял, что в арсенале его команды есть несколько моделей игры, и хоть "Динамо" будет атаковать больше, это не будет означать, что "Аякс" прижмется к своим воротам.



Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич

Генеральный директор "Аякса" и известный в прошлом вратарь Эдвин ван дер Сар подчеркнул, что Лига Чемпионов – бесценный опыт для воспитанников клуба, "лакмусовая бумажка" для оценки работы академии. По его мнению, "Динамо" тоже не прочь проверить на таком уровне свою "молодую кровь".



Эрик тен Хаг, главный тренер "Аякса"

Одним из воспитанников детско-юношеской школы "Динамо" Артем Беседин – основной нападающий команды, который, правда, из-за травмы, вероятно, не сыграет против "Аякса". А вот гости из Амстердама в атакующей ланке ждут усиление – в строй возвращается бразильский нападающий Давид Нерес.

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Матч стартует во вторник в 22 часа по киевскому времени.