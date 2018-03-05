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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

"Мы живем хуже бродячих псов": Восточную Гуту со всех сторон окружили войска Асада

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Обстрелы Восточной Гуты
Обстрелы Восточной Гуты / Getty Images

В Сирии усилили обстрелы Восточной Гуты вблизи Дамаска. Армия Башара Асада уже отбила у повстанцев около 25% этого района.

Об этом сообщают сирийские активисты, передает "Радио Свобода".

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По их данным, гуманитарная ситуация в Восточной Гуте не улучшается. Не действуют ни ежедневное 5-часовое перемирие, о котором объявила Россия, ни общее прекращение огня, о котором говорится в резолюции ООН.

Восточная Гута

Восточная Гута со всех сторон заблокирована правительственными войсками. Там в осаде до сих пор находятся почти 400 тысяч человек. Они нуждаются в воде, продуктах питания и лекарствах. В ООН заявили, что не могут доставить им гуманитарную помощь, поскольку сирийские чиновники не дают на это разрешение.

Мы голодны. Наши дети не имеют ни одежды, ни еды. Нас поглощает грязь, плесень и разруха. Мы живем хуже, чем бродячие псы,
сказала сирийка, которая находится в осаде в Восточной Гуте.

Войска Асада при поддержке россиян бомбардируют Восточную Гуту уже более двух недель. За это время там погибли 650 человек, из них 150 детей.

26 февраля появилась информация, что Восточную Гуту атаковали химическим оружием. В одну из больниц попали меньшей мере 14 человек с симптомами отравления хлором. Врачи подтвердили смерть одного ребенка, однако не смогли заявить о газовой атаке.

Теги: Война в Сирии
Источник: 24 Канал
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