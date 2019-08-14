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      Мысли по новому главному тренеру "Динамо"

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      Мысли по новому главному тренеру "Динамо"
      / ФК "Динамо"

      Киевское "Динамо" уволило Александра Хацкевича. О том, какой тренер нужен "Динамо" - журналист Кирилл Крыжановский.

      1. Сейчас любой вариант экстренного назначения главного тренера на постоянной основе — это паника

      Если у руководства Динамо были варианты с серьезными специалистами ранее, то Хацкевич не получил бы новый контракт в июне. Значит, вариантов просто не было или их не искали.

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      Можно ткнуть пальцем в небо и назначить кого угодно: Калитвинцева, Заварова, Вернидуба. Но будет ли это назначение взвешенным и подготовленным? Нет, не будет.

      Сейчас дать кому-то из отечественных специалистов постоянный контракт — это пальцем в небо от безысходности.

      2. Вариант с назначением и.о. и системными поисками главного тренера — лучший выход из ситуации.

      Сейчас очень много эмоций. Негативных, в том числе. И нет оправданий тому, что происходит с результатами команды.

      Чтобы изменения носили кардинальный характер, необходимо играть по-крупному. Прежде всего, это иностранный тренер. Который не будет зависить от сомнительных украинских агентов, который приведет свой тренерский штаб и изменит подходы к тренировочному процессу.

      Найти такого тренера за один день — невозможно. За месяц - вполне реально. Это если искать.

      У Динамо с 13 августа по 14 сентября — аж два матча (если не вернут обратно игру с Мариуполем). За это время можно провести кропотливую работу и найти нового тренера.

      3. Какой тренер нужен Динамо?

      Прежде всего — сильный тактик. Человек, который может научить команду в целом и отдельных игроков принципам организации игры, выхода из обороны в атаку, построению игры в атаке и т.д.

      Во-вторых, человек с понимаем важнейших деталей организации учебно-тренировочного процесса. Прежде всего, это правильное распределение нагрузок, это восстановительный процесс, медицинские аспекты работы.

      И в добавление — абсолютно независимая и самостоятельная единица, вокруг идей которого будет построена вся работа (не только игра на поле) первой команды.

      Не вижу в Украине специалистов такого уровня. Особенно это касается тактических моментов и самого построения тренировочного пресса.

      Время "давай, давай" и "камон, плей" уже прошло. Давайте попробуем что-то другое.

       

       

      blog_ava
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      Автор: Блог Соцсети
      Теги: Спорт Динамо
      Источник: Кирилл Крыжановский
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