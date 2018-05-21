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Мыли руки каждые 30 минут: дизайнер рассказала, как создавалось свадебное платье Меган Маркл

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Свадьба принца Гарри и Меган Маркл
Свадьба принца Гарри и Меган Маркл / www.gettyimages.in

Свадебное платье Меган Маркл вызвало настоящий шквал эмоций у всех поклонников королевской семьи и настоящих модниц. Дизайнером свадебного образа герцогини стала знаменитая дизайнер Givenchy – Клэр Вейт Келлер.

Главный дизайнер модного бренда рассказала, что изготовление королевского платья для нее было особым событием.

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"Для меня большая честь иметь возможность работать с Меган Маркл для такого значительного события, мы хотели создать образ вне времени, который будет подчеркивать знаковые коды Givenchy на протяжении долгих лет, а также передать современность через четкие линии и крой. Контрастной является нежная красота цветов на фате, которую мы сделали с особым смыслом, ведь на ней представители флоры всех 53 стран Содружества", – поделилась женщина.


Клэр Вейт Келлер

После свадебной церемонии на официальном Instagram-аккаунте модного бренда появились долгожданные эскизы платья, на которых заметны особые детали образа жены принца Гарри. Длина фаты, которая составила 5 метров, создавалась кропотливым трудом, – вышивальщицы работали над ней много сотен часов и мыли руки каждые полчаса, чтобы сохранить узоры и шелковый тюль в идеальном виде.

Эскиз свадебного платья Меган Маркл от Givenchy

Кроме флоры Содружества, Меган Маркл выбрала и двух личных фаворитов, которых тоже желала разместить на фате. Ими стали два колоса пшеницы, которые символизируют любовь и благотворительность. Голову Меган украшала старинная бриллиантовая тиара, которую одолжила на церемонию королева Елизавета II, а дизайн свадебных туфель из шелка был вдохновлен коллекцией Haute Couture Givenchy весна-лето 2018.


Эскиз свадебного платья Меган Маркл от Givenchy


Эскиз свадебного платья Меган Маркл от Givenchy

Стоит напомнить, что ранее фэшн-эксперты предполагали, что невеста планирует заказать платье у британского бренда Ralph & Russo и оно обойдется ей в сто тысяч фунтов. Однако предположение не подтвердилось и за свой наряд Givenchy Меган Маркл заплатила около 550 тысяч долларов. В первые часы свадьбы также ходили слухи, что платье ей обошлась в 340 тысяч долларов, однако цена оказалась намного выше.

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Свадебный образ Меган Маркл 19 мая 2018 года

В результате платье Меган Маркл оказалось почти вдвое дороже, чем платье Кейт Миддлтон, которое стоило около 270 тысяч долларов.

Теги: LifeStyle Мода Меган Маркл Свадьба принца Гарри и Меган Маркл Королівська сім'я Звездные свадьбы Королевская свадьба
Источник: Vogue.ua
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