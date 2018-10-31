Мыльный пузырь Каськива: захваченные земли на Закарпатье могут не вернуть даже после суда

Когда преступник что-то украл и его поймали на месте преступления, то украденное надо вернуть. Но это – Украина, здесь другие правила. Например, приспешники Виктора Януковича украли жемчужину Карпатских гор и, в конце концов, остались при своем.

Вершины, долины – самые сладкие земли Закарпатья. И все – украдено. “Олимпийская надежда-2022” – как и все другие национальные проекты времен Януковича, этот оказался мыльным пузырем. Очень драгоценным пузырем.

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Однако украденное до сих пор никто не собирается возвращать, хоть воров якобы и поймали. Дело Каськива – это не новость, одно из самых громких антикоррупционных расследований последних лет. Однако мысль о том, что то украденное, якобы, воры могут оставить себе – шокирует. Чтобы узнать – не преувеличение ли эти слова, стоит вспомнить какое именно имущество получили организаторы этой схемы.

Алексей М., назовем его так, – бывший местный депутат из Воловецкого района согласился показать нашей съемочной группе земли, приватизированные под "Олимпийскую надежду" в селе Гукливый Закарпатской области. Сегодня ему стыдно показывать свое лицо, ведь он и сам приложил руку к той приватизации.

Приходили, приезжали, делали разные там обещания, что все будет у вас здесь так хорошо. Я сам выступал за то, чтобы здесь развитие какое-то туристическое было, курорт и так далее. Они говорили: "Здесь будет второй Буковель". А то все стоит, никто ничего не делает. Сюда даже инвестиции не придут. Если бы здесь кто-то хотел делать, надо у них купить,

– рассказал Алексей М.

"Боржава Инвест",” Боржава ленд", "Таурус Инвест" – всего в схеме фигурировали семь компаний с однотипными названиями. Землю они хотели якобы под строительство горнолыжных комплексов и гостиниц. И они ее получили.

"Олимпийская надежда 2022" – национальный проект презентовали в Ужгороде в 2012 году. Глава Агентства по управлению национальными проектами Владислав Каськив рисовал неслыханные перспективы. Мол, государство получит новые горнолыжные компексы олимпийского уровня, и все – за счет частных инвесторов. Все в плюсе, ура!

Реализация национальных проектов, в отличие от предыдущей практики осуществления масштабных инициатив, она не предусматривает использования бюджетных средств. От реализации национальных проектов будет всем хорошо и никому плохо,

– говорил Владислав Каськив.

И это была неправда. Как поясняет сегодня председатель Ужгородского общественного совета Александр Пересоляк, мыльный пузырь "Олимпийской надежды" обернулся самым грандиозным захватом курортных земель в истории Закарпатья. "450 гектаров. Что интересно, что это полонины! Почти вершины, все эти полонины Боржава, были приватизированы и перешли в частную собственность фирмам из "гнезда Каськива", – добавил Пересоляк.





Схема Каськива



Фабула дела, которое сегодня расследует НАБУ, следующая. По проекту "Олимпийская надежда" агенство "Госинвестпроект" во главе с господином Каськивым перечислило более 150 миллионов на Кипр – мол, это долгосрочные ссуды частным инвесторам. Затем эти деньги вернулись уже под видом "иностранных инвестиций" в те же семь компаний с однотипными названиями. И они якобы "вложили" их в приобретение земли. На самом деле, нет.

Земля выделялась бесплатно. Это была такая схема, чтобы избежать оплаты за приобретение земли. Что интересно, что сейчас на территории, например, Пилипца много людей катаются, отдыхают, но все это в частной собственности, и в любой момент может быть ограждено. И поэтому это несет риск для существующей туристической деятельности села. Пилипца, Гукливого, и других,

– подчеркнул общественный активист Александр Пересоляк.

Получается, что украли и землю, и деньги. Получили ли люди хоть что-то за те участки? По 100 долларов на брата – это стандартная такса закарпатского "пиджака". Они те участки никогда и не видели.



Владислав Каськив

Синевирский перевал. Здесь живет Федор Чуп – один из немногих местных жителей, который сопротивлялся массовой приватизации земель времен Каськива. Борцом за землю Федор Чуп стал не просто так. Обостренное чувство справедливости у него, конечно, есть, но столичные дельцы посягнули на землю, которую он считал исконной собственностью своей семьи.

Это земля наша, еще моей жены пра-прадедова. Еще здесь использовал землю. При Советском союзе так получилось, что коммунисты не отобрали, семья старалась, делала, две копейки косили в колхоз, третью забирали себе. Под процент работали. После развала Советского Союза приватизировали землю, но здесь пришел уважаемый господин Каськив, такой глава "поры". Этакий защитник граждан,

– вспоминает горный предприниматель Федор Чуп.

Пять лет назад местная власть смогла нарезать под горнолыжные комплексы для "Госинвестпроекта" несколько участков, на которые Федор и его родственники имели государственные акты о праве собственности. Все то же самое, землю выделили якобы крестьянам – бесплатно. Но это была чистая афера.

"Взяли у них просто паспорта. Говорят: нам надо паспорт, надо оформить землю, вам ничего не будет, вы не переживайте. И потом сразу же в течение двух-трех дней они ту землю перепродавали. Когда проводились очные ставки, люди, которые продавали земельные участки, вы понимаете, сидели – там прокуратура и государственный нотариус через стенку – они не знали, где находится государственный нотариус. Как можно провести договор купли-продажи, не будучи в кабинете?", – подчеркнул Федор Чуп.

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Федор Чуп много лет судился за свою землю, инициировал большое уголовное расследование. Его вела местная прокуратура, и постепенно свела на нет. Вернуть землю так и не удалось. Дело висит, никого не наказали.

Можно легко представить себе, как сейчас вся наша государственная машина накинется на всю эту землю и отберет ее. Какие же проблемы? Проблема в том, что никто не собирается этого делать. Брат Каськива под подозрением, двоюродный брат Каськива под подозрением. Суды уже идут. Но за что их всех там судят? За деньги, похищенные из "Госинвестпроекта". А не за земли! Земли, приобретенные в ходе этих сделок по "Олимпийской надежды", остаются законной собственностью компаний из "гнезда Каськива". На них даже ареста нет.

По проекту "Олимпийская надежда", из "Госинвестпроекта" якобы украли 165 миллионов гривен, около 6 миллионов долларов, - так считают правоохранители. Но земля, которая была так же украдена, стоила в десять раз больше!

Мы пробовали оценивать земли в Пилипце, и я вам даже смогу четко сказать точную стоимость этой земли сейчас. Мы оценивали 450 гектаров в 135 миллионов долларов,

– отметил общественный активист Александр Пересоляк.

135 миллионов долларов – это более 3,5 миллиардов гривен. И в отношении них никаких претензий. Даже больше, всего по делу Каськива в НАБУ подозреваемыми проходят примерно десять человек: его родственники, бывшие подчиненные, заместители. Но самого Владислава Каськива среди подозреваемых до сих пор нет.

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"Это дело движется вперед, но есть одно препятствие – это то, что господин Каськив был выдан панамской стороной по производству, которое было по производству, которое расследовалось Генеральной прокуратурой, такой незначительный эпизод. И сейчас я так понимаю, что был издан исключительно в рамках этого эпизода. И поэтому, когда детективы возьмут, даже если возьмут, достаточные основания для объявления подозрения – достаточно доказательств, то в любом случае нужно будет спрашивать панамскую сторону относительно предоставления разрешения", – заявил директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.

Как будет двигаться дело дальше, и каковы шансы на возвращение земель – смотрите в программе.