Совместное патрулирование на выборы на Донбассе: эксперт оценил инициативы Зеленского

Заявление президента Зеленского о том, что на Донбассе не война в Украине, а в Европе, звучало и раньше, и оно правильное. Потому что Европе удобно не слышать этот тезис. Но Мюнхенская конференция по безопасности ничего нового не дала Украине по решению проблемы конфликта на Донбассе.

Такое мнение 24 каналу высказал политический эксперт Сергей Постоловский.

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По его словам, у украинской власти нет стратегии по решению конфликта на Донбассе. Как реализовать слово мир?

Относительно видения решения вооруженного конфликта на Донбассе – здесь не может быть половинчатой позиции. Или защищаешь национальные интересы Украины. Или признаешь, что достигаешь мира, идя на уступки России. Есть определенный смысл в предложении Зеленского относительно совместного патрулирования по линии разграничения. Впрочем, возникают определенные вопросы,

– рассказывает Сергей Постоловский.

В частности, замечает политолог: не понятно, каким образом украинские военные вместе с представителями незаконных бандформирований ОРДЛО будут вести совместное патрулирование на линии разграничения. Кого и от кого они будут защищать?

При этом эксперт убежден: нереально провести местные выборы в ОРДЛО в октябре по украинским законам. При наличии оккупационных администраций, боевиков и российских военных.

Как в местных выборах в ОРДЛО будут участвовать такие партии, как "Свобода" или Национальный корпус? Даже под вопросом "Слуга народа" и пророссийская "Оппозиционная платформа – За жизнь". Кремль создаст там свои политические местные проекты вроде За Донбасс, которые возьмут абсолютное большинство голосов. Поэтому нет смысла в проведении таких выборов,

– подчеркивает Постоловский.

Также, считает эксперт, несмотря на заявления России, что встреча в нормандском формате в апреле может не состояться, переговоры пройдут. Возможно, чуть позже. Кремль, говорит Постоловский, заинтересован в скорейшем проведении нормандского саммита, чтобы частично смягчить санкции. С другой стороны, Россия может жить под санкциями, и время играет в пользу Кремля.

Что нужно знать о Мюнхенской конференции по безопасности

Это самый авторитетный международный форум. Конференция объединяет даже совершенно противоположные политические режимы ради поиска общих ответов. Огромную роль играют кулуарные встречи и договоренности.

Конференция проходит в столице Баварии Мюнхене с 1963 года. В 2020 году мероприятие пройдет в 56 раз. Продлится оно 14-16 февраля. В этом году главными темами станут конфликты и разоружение, вопросы климата и здравоохранения. Главный профиль конференции – кризисный менеджмент. Сейчас есть 27 кризисов, которые требуют обсуждения.

Президент Владимир Зеленский во время выступления подчеркнул, что не совсем корректно употреблять термин "война в Украине", зато нужно говорить "война в Европе". При этом Зеленский отметил, что "она вместе с аннексией Крыма уже длится столько же, как и Вторая мировая, представьте себе!". Президент подчеркнул, что его беспокоит уменьшение внимания к украинско-российскому конфликту. Глава государства добавил, что Украина хочет провести местные выборы по всей территории Украины в октябре 2020 года, однако только по законам Украины.

Смотрите видео выступления Владимира Зеленского: