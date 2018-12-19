МЗ: корь в Украине прогрессирует

В Министерстве здравоохранения сообщают, что показатели заболеваемости корью в Украине остаются высокими. За 2018 год в Украине от кори умерло 16 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения в Facebook.

Согласно данным Министерства здравоохранения, только за прошлую неделю в Украине корью заболело 2652 человека. А также стало известно, что на прошлой неделе от осложнений вследствие кори умер ребенок в Одессе, которому было 1 год и 3 месяца.

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Важно, что защитить детей с серьезными противопоказаниями относительно прививок может только коллективный иммунитет, когда 95-98% населения вакцинировано против кори. Однако по состоянию на 1 ноября уровень охвата плановыми прививками детей в возрасте 1 года в Одесском регионе составляет 68,9%. Однако этого недостаточно для того, чтобы инфекция не распространялась. Это уже 16-й случай смерти от кори за 2018 год.

В Министерстве призывают родителей обязательно вакцинировать детей, соблюдая сроки календаря прививок. А также необходимо как можно скорее наверстать прививки, если по каким-то причинам пропустили плановую вакцинацию. Прививаться по календарю и наверстать пропущенные прививки могут бесплатно все дети до 18 лет, а также взрослые из групп риска – военные, участники ООС, студенты, педагоги и медики.

По состоянию на 13 декабря 2018 года в Украине есть 860,5 тысяч доз качественной, безопасной и эффективной вакцины против кори, паротита и краснухи.

Напомним, что 16 декабря зарегистрировали завозной случай малярии у студентки, которая прибыла на обучение в высшее учебное заведение Харькова из Республики Камерун.