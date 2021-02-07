Представник Єропейського Союзу з закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель зазнав жорсткої критики від міністерки закордонних справ Естонії Еви-Марії Лійметс. Зокрема – за його нещодавній візит до Москви.

Вона розкритикувала дипломата за те, що він не порушив у Москві питання війни Росії проти України. Лійметс також зауважила, що загалом в Естонії залишилася низка серйозних питань після зустрічі Борреля у Москві, адже час зустрічі був визначений невдало.

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Лійметс розкритикувала Борреля

За її словами, вона очікувала, що ЄС рішуче засудить продовження агресії Росії на Сході України, анексію Криму та торпедування Росією Мінських угод.

На жаль, цього не сталося,

– зазначила Лійметс.

"Те, як Росія використала та провела зустріч з очільником зовнішньополітичного відомства ЄС Йозепом Борреллем у п'ятницю, було настільки цинічно, наскільки це можна було передбачити", – сказала міністерка.

Ще один сигнал від Росії

Щодо вислання з Москви дипломатів ЄС з Польщі, Швеції та Німеччини вона сказала: "Росія надіслала ще один сигнал про те, що вони не зацікавлені в предметній співпраці та діалозі".

Також додала, що однією з передумов мала бути зустріч з лідером російської опозиції Олексієм Навальним, його дружиною або членом заснованої ним організації – Фонд боротьби з корупцією.

Візит Борреля до Москви: коротко