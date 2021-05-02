У Кремлі вважають Кримську платформу серйозною загрозою. Дмитро Кулеба розповів, що в Міністерстві закордонних справ Росії діє група, завдання якої "завалити" саміт платформи.

Міністр закордонних справ України зазначив, що успіх Кримської платформи важливий не тільки для МЗС. Це, за його словами, має значення й для правозахисників, журналістів і громадянського суспільства, якому не байдужа доля Криму.

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"Можемо сказати: в російському МЗС діє ціла група, завдання якої "завалити" саміт Кримської платформи, що дуже серйозно вони сприймають цю ініціативу", – сказав Дмитро Кулеба.

Він пояснив, що поки в Україні розповідають, що відповідна платформа – формальність, в Росії насправді намагаються їй протидіяти.

Що треба знати про Кримську платформу