МЗС виступило проти денонсації Харківських угод
Міністерство закордонних справ України виступає проти денонсації Харківських угод. У відомстві переконані, що за порушення умов домовленостей можна отримати компенсацію від Росії за окупацію Кримського півострова.
Источник:LB.ua
Про це в коментарі виданню розповів речник МЗС Олег Ніколенко. Він запевнив, що підписаний у 2010 році Віктором Януковичем документ фіксує порушення Росією юридичних зобов'язань на тлі тимчасової окупації Криму.
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МЗС проти денонсації Харківських угод
За словами Ніколенка, відомство ще у 2014 році було проти денонсації Харківських угод, і за 7 років війни нічого не змінилось.
Речник МЗС назвав аргументи щодо цієї угоди
- вона фіксує тимчасовий характер базування Чорноморського флоту;
- залишає чинним зобов'язання Росії не мати в його складі ядерної зброї;
- встановлює загальну чисельність особового складу, кораблів, озброєнь;
- визначає місця тимчасової дислокації;
- зобов'язує військові формування флоту поважати суверенітет та законодавство України.
Порушення положень угоди надає нам додаткові аргументи при можливому розгляді в міжнародних судах питань притягнення Росії до відповідальності та компенсації збитків за окупацію Криму,
– наголосив Ніколенко.
Він також додав, що за розміщення у Криму Чорноморського флоту Росія перед Україною несе й фінансові зобов'язання. А ігнорування взаємних розрахунків є підставою для боргових позовів. Тому українська сторона проводить системну роботу для відновлення порушених прав України.
Що відомо про Харківські угоди
- Їх у Харкові у квітні 2010 року підписали Віктор Янукович та Дмитро Медведєв. Домовленість передбачала, що Чорноморський флот Росії перебуватиме в Севастополі 25 років. Натомість російська сторона надала знижку на газ на 30%, однак не більше ніж на 100 доларів за кожну тисячу кубометрів.
- Після окупації Криму Держдума Росії в односторонньому порядку розірвала ці угоди.
- 11 березня 2021 року на засіданні РНБО прийняли рішення перевірити мотивацію депутатів, які голосували за Харківські угоди. 12 березня СБУ почала розслідувати підписання документа.
- А 17 березня у парламенті зареєстрували законопроєкт про припинення дії Харківських угод.
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