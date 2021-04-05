Міністерство закордонних справ України виступає проти денонсації Харківських угод. У відомстві переконані, що за порушення умов домовленостей можна отримати компенсацію від Росії за окупацію Кримського півострова.

Про це в коментарі виданню розповів речник МЗС Олег Ніколенко. Він запевнив, що підписаний у 2010 році Віктором Януковичем документ фіксує порушення Росією юридичних зобов'язань на тлі тимчасової окупації Криму.

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МЗС проти денонсації Харківських угод

За словами Ніколенка, відомство ще у 2014 році було проти денонсації Харківських угод, і за 7 років війни нічого не змінилось.

Речник МЗС назвав аргументи щодо цієї угоди

вона фіксує тимчасовий характер базування Чорноморського флоту;

залишає чинним зобов'язання Росії не мати в його складі ядерної зброї;

встановлює загальну чисельність особового складу, кораблів, озброєнь;

визначає місця тимчасової дислокації;

зобов'язує військові формування флоту поважати суверенітет та законодавство України.

Порушення положень угоди надає нам додаткові аргументи при можливому розгляді в міжнародних судах питань притягнення Росії до відповідальності та компенсації збитків за окупацію Криму,

– наголосив Ніколенко.

Він також додав, що за розміщення у Криму Чорноморського флоту Росія перед Україною несе й фінансові зобов'язання. А ігнорування взаємних розрахунків є підставою для боргових позовів. Тому українська сторона проводить системну роботу для відновлення порушених прав України.

Що відомо про Харківські угоди