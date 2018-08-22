Н&М в Украине: что заставило иностранный бизнес пересмотреть свое отношение к нашей стране

Несмотря на войну, финансовый кризис и обнищание населения в Украине за последние 2 года свою работу начали более 30 всемирно известных брендов. В 2018 году, в том числе и популярные шведские компании Н&М и IКЕА, которые под микроскопом рассматривали украинский рынок 13 лет.

В Украине открылся первый магазин шведской компании H&M. Один из крупнейших брендов одежды насчитывает 5000 магазинов в 66-ти странах. Популярным стал, потому что цены доступны, а дизайн современный. Первой тысяче людей давали сертификаты на 200-300 гривен.

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Уже набирает работников сеть мебельных магазинов IКЕА. Приобрести недорогую мебель украинцы смогут весной.



ІКЕА

Эти две компании впервые заинтересовались украинским рынком после Оранжевой революции. 10 лет шведы откладывали экспансию, поскольку они добросовестно выполняют европейское законодательство по противодействию коррупции. А украинские чиновники не соглашались играть по таким правилам.

Имея соглашение о свободной торговле, имея соглашение об ассоциации с ЕС, де-факто в понимании европейских компаний Украины уже является европейской страной и европейским рынком,

– отметила председатель офиса Национального инвестиционного совета Украины Юлия Ковалив.

Поднятие Украины в рейтинге легкости ведения бизнеса тоже было аргументом. Ранее иностранцы с опаской относились к отечественной таможне.

Приход таких корпораций – это не только прямые инвестиции в экономику. Опыт других стран показывает, что такие гиганты за 2-3 года заставляют и местных ритейлеров работать честно и прозрачно.

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"Они просто приносят эти технологии, они поднимают барьеры рынка. И другие игроки рынка просто вынуждены под них подстраиваться. Поскольку масштаб этих компаний, он будет ощутимым", – убежден управляющий партнер шведско-украинского проекта DYB Игорь Гут.

В отличие от украинских предпринимателей, умеют шведы экономить, и не на сокрытии реальных доходов, а на затратах на производство. Немецкие аналитики подсчитали, что иностранные компании в Украине работают в 3 раза эффективнее, чем украинские, хоть и имеют большие расходы на персонал и технологии.

И да, они ударят по эффективности в первую очередь, и очень много маленьких игроков украинских исчезнет. Но в то же время IКЕА создает новый рынок, потому что IКЕА будет крупным заказчиком, и вы можете стать поставщиком,

– успокоил Гут.

Эксперты раскрывают секрет: на заказ IКЕА одна из украинских компаний уже производит стулья. И внутреннее производство будет увеличиваться. H&M, в свою очередь, также имеет практику переманивать местных портных за счет более высоких зарплат и социальных пакетов. В общем, в 2017 году в страну вошли почти 30 международных компаний. Ведутся переговоры с автомобильными компаниями, которые должны перенести производство в Украину. А компания PepsiCo через несколько недель обустроит производство чипсов, которые до сих пор импортировали из Польши.

Компания будет строить большой завод, а это дополнительные не менее 400 новых рабочих мест. И так происходит в большинстве компаний этого сектора,

– прокомментировала Юлия Ковалив.

А что касается потребителей, то мы получаем больший выбор товара, более высокого качества и за меньшие деньги.