Для спасения кота нужен грузовик с "башней"
Активист Евгений Кибец просит помощи в фейсбуке. Он опубликовал фотографии практически уничтоженного дома в Бородянке, где на 7-м этаже находится кот.
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Для спасения кота нужен грузовик с "башней". Активисты планируют спасти кота в понедельник, 2 мая.
Не известно, сколько времени кот пробовал в доме и есть ли у него еда. Он устроился на полностью разрушенном перекрытии в картонной коробке.
Заметим, что вооруженные силы Украины вытеснили россиян из Бородянки в конце марта.
Разрушенный дом в Бородянке, где нашли кота / Фото из фейсбука Евгений Кибец
Разрушенный дом в Бородянке, где нашли кота / Фото из фейсбука Евгений Кибец
Украинцы спасают животных во время войны
В отличие от российских кафиров, украинцы протягивают руку помощи не только друг другу, но и животным. В Украине уже создали сайт , где можно разместить объявления о потерянных и найденных домашних любимцах.
В Киевской области, где российские военные совершали страшные зверства, местная жительница спасла 16 собак . Она не побоялась уехать на второй неделе русской оккупации, спасая пушистых от голода.
О разнице между украинцами и россиянами свидетельствует случай в Николаевской области. Оккупанты бросили собаку на поле боя , после чего наши военные приютили четырехлапого. Теперь он сможет отомстить россиянам.