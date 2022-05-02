На 7 этаже полуразрушенного дома Бородянки заметили кота: его попытаются спасти

В Бородянке Киевской области пытаются спасти кота, который оказался в полуразрушенном доме. Пушистый друг был замечен на 7-м этаже дома, который разгромили российские военные.

Для спасения кота нужен грузовик с "башней"

Активист Евгений Кибец просит помощи в фейсбуке. Он опубликовал фотографии практически уничтоженного дома в Бородянке, где на 7-м этаже находится кот.

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Для спасения кота нужен грузовик с "башней". Активисты планируют спасти кота в понедельник, 2 мая.

Не известно, сколько времени кот пробовал в доме и есть ли у него еда. Он устроился на полностью разрушенном перекрытии в картонной коробке.

Заметим, что вооруженные силы Украины вытеснили россиян из Бородянки в конце марта.



Разрушенный дом в Бородянке, где нашли кота / Фото из фейсбука Евгений Кибец



Разрушенный дом в Бородянке, где нашли кота / Фото из фейсбука Евгений Кибец

Украинцы спасают животных во время войны

В отличие от российских кафиров, украинцы протягивают руку помощи не только друг другу, но и животным. В Украине уже создали сайт , где можно разместить объявления о потерянных и найденных домашних любимцах.

В Киевской области, где российские военные совершали страшные зверства, местная жительница спасла 16 собак . Она не побоялась уехать на второй неделе русской оккупации, спасая пушистых от голода.

О разнице между украинцами и россиянами свидетельствует случай в Николаевской области. Оккупанты бросили собаку на поле боя , после чего наши военные приютили четырехлапого. Теперь он сможет отомстить россиянам.

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