Картины киевского дворника выставят в музее-мастерской на Андреевском спуске

Картины киевского художника Леонида Бурковского стали известны после выставки, которую он устроил под открытым небом у своего дома. После этого любителю предложили выставить картины в музее-мастерской Кавалеридзе в Киеве.

Заведующая выставочным отделом музея-мастерской Кавалеридзе Александра Савенок рассказала, что сама нашла контакты художника. Она предложила сделать выставку.

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Картины киевского любителя выставят в музее на Авдеевском спуске

Картины Леонида заслуживают того, чтобы их увидели сотни людей. Это абстракция, где каждый найдет что-нибудь свое. Его история нетипичная, а работы – глубокие. И чтобы посетители почувствовали это, мы отобрали более 70 картин и готовимся к открытию экспозиции,

– рассказала Александра Савенок.

Для художника-любителя это первая большая персональная выставка. Он вместе с заведующей выставочным отделом занимается подготовкой к открытию 9 апреля в 14:00.

Киевский дворник выставит работы на Авдеевском спуске / Фото "Регионалите" и "Вечерний Киев"

Как возникла идея открыть выставку у дома

Сам 72-летний художник рассказал, что увлекается рисованием уже более 20 лет. Картины рисует после рабочего дня в коммунальной службе Киева.

Леонид Бурковский напомнил, что именно его побудило открыть собственную выставку возле дома.

"После просмотра фильма о Бэнкси я вдохновился взяться за собственную выставку. И сделал это под открытым небом у своего дома. Прежде всего, мне было интересно услышать мысли о моих картинах. Как вывод, людям понравился мой вернисаж: один за другим вытаскивали телефон, чтобы сфотографировать", – вспомнил художник.

Где и когда можно посмотреть работы художника Посмотреть работы любителя можно с 14:00 9 апреля в музее-мастерской Кавалеридзе на Андреевском спуске, 21. Музей работает со вторника по воскресенье, с 11:00 до 18:00. Выставка продлится ориентировочно две недели. Цена билета со взрослого – 50 гривен, из школьников, студентов и пенсионеров – 25 гривен. Выставка продлится ориентировочно две недели. Цена билета со взрослого – 50 гривен, из школьников, студентов и пенсионеров – 25 гривен.



Картина киевского дворника / Фото "Регионалити"



Одна из работ киевского любителя / Фото "Регионалити"

Что этому предшествовало