На военной базе США произошла смертельная стрельба

На военной базе Форт-Эйзенхауэр в штате Джорджия произошла стрельба. В результате инцидента погиб человек.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CBS.

Смотрите также В Нью-Йорке застрелили генерального директора одной из крупнейших страховых компаний США

Что известно о стрельбе на военной базе

В субботу, 14 декабря, в штате Джорджия произошла смертельная стрельба на военной базе США Форт-Эйзенхауэр. Так, в жилом секторе, расположенном на территории базы, был застрелен человек. Личность жертвы не раскрывается.

Стрелка задержали сразу после инцидента. Когда стало известно об убийстве, то работу военной базы заблокировали, а через час, около 09:45, нападающего задержали. Сейчас причины стрельбы выясняют.

В пресс-службе военной базы отметили, что стрельба была единичным случаем. После задержания нападавшего военная база возобновила работу в обычном режиме.

Стоит заметить, что военная база Форт-Эйзенхауэр также является штаб-квартирой киберкомандования сухопутных войск США. В общем, по состоянию на 2024 год на территории базы расположены корпус связи армии США, киберкомандование армии США и киберцентр передового опыта, а также криптологический центр Агентства национальной безопасности/Центральной службы безопасности Джорджии.

Одной из основных функций военной базы Форт-Эйзенхауэр является углубленная индивидуальная подготовка по военно-профессиональным специальностям войск связи.