Выбросила младенца в колодец: на Прикарпатье судили женщину, которая убила своего новорожденного ребенка
- По публичного обвинения прокуроров Коломыйской окружной прокуратуры 41-летнюю женщину признана виновной в убийстве своего новорожденного ребенка сразу после родов. Ей назначено наказание – 2 года и 6 месяцев лишения свободы.
- Так, женщина после родов выбросила новорожденного в колодец с водой, которая была расположена возле ее дома.
На Ивано-Франковщине женщина признана виновной в убийстве своего новорожденного ребенка сразу после родов. Она выбросила младенца в колодец с водой.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Ивано-Франковской областной прокуратуры.
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Женщина выбросила новорожденного ребенка в колодец
В суде доказали, что 41-летняя женщина скрывала свою беременность и 10 июля 2023 года дома самостоятельно родила младенца.
Указывается, что мальчик был доношенным и здоровым, весом более 3 килограммов. Однако после родов мать ребенка выбросила его в колодец.
Однако после родов мать, обернув его рубашкой и халатом, выбросила новорожденного в колодец с водой, которая была расположена возле ее дома,
– говорится в сообщении.
В прокуратуре пишут, что женщине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года и 6 месяцев.
"До вступления приговора в законную силу ей оставлена избранная во время судебного разбирательства мера пресечения – содержание под стражей", – сообщили в пресс-службе.
Напомним, в Пересыпском районе Одессы обнаружили тело 1-летнего ребенка в морозильной камере одной из квартир. Начато уголовное производство по факту умышленного убийства малолетнего ребенка.