В Киеве утром застрелили владельца местного шиномонтажа, – знакомый погибшего

В Киеве на Троещине утром 8 июля был застрелен мужчина. Оказалось, что речь идет о владельце местного шиномонтажа.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление знакомого погибшего для "Киев 24".

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Что известно об убитом в Киеве мужчине

Собеседник Виктор примерно 5 лет был знаком с погибшим Александром, который имел небольшой бизнес – шиномонтаж.

Он отзывается об убитом как об отзывчивом и приветливом человеке.

В том году (2024 – 24 Канал) он профинансировал операцию моей дочери, лечение все. Он спас ее,

– рассказал мужчина.

Дочь Виктора Юлия примерно за 30 минут до трагедии разговаривала с убитым Александром.

Мужчина не знает, что могло стать причиной или мотивом для совершения такого преступления.

"Золото на нем все, пачка денег при нем. За это никто не взялся", – добавил Виктор.

Напомним, что погибшему было 48 лет. Его убийца с места событий сбежал.