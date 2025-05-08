Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киевской области.

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Что известно о стрельбе в Киевской области

В полиции рассказали, что правоохранители устанавливают обстоятельства стрельбы в Бучанском районе, в результате которой погибли несколько человек

Сегодня, 8 мая в 15:22 в полицию поступило сообщение о том, что в селе Софиевская Борщаговка мужчина расстрелял граждан,

– говорится в сообщении.

Полицейские отметили, что сейчас на месте происшествия работают все экстренные службы и проводится спецоперация по задержанию злоумышленника.