На "Саммите Свободы" в США будут работать над усилением сотрудничества между оборонными индустриями

На "Саммите Свободы" в Вашингтоне будут искать решения по усилению сотрудничества и координации между оборонными индустриями Украины и США.

Об этом перед открытием трехдневного Саммита, который состоится 5 – 7 июня, сказал заместитель председателя Национальной ассоциации оборонной промышленности Украины (NAUDI) Сергей Высоцкий.

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"Саммит Свободы" в США

Будем пытаться искать решения по усилению сотрудничества и координации между украинской и американской индустриями. США выделяют чрезвычайно большую помощь для Украины, но мы хотели бы проговорить более целевое финансирование под развитие украинской оборонной индустрии: увеличение заказов именно у украинских предприятий,

– заявил Высоцкий.

По его словам, украинский ВПК может в несколько раз увеличить собственное производство.

Главное – это финансирование контрактов на целевые программы, на финансирование именно украинской индустриальной базы и украинского ВПК для того, чтобы не покупать на деньги украинских доноров какие-то непонятные снаряды из третьих дальних стран, а закупать их напрямую в Украину для Украины. Это будет большим вкладом в нашу устойчивость и обороноспособность. К тому же, это будет поддержкой экономики Украины,

– сказал заместитель председателя NAUDI.

Кроме этого, на Саммите выступил американский дипломат, посол и бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. В своей речи он отметил важность поддержки Украины

Чтобы избежать глобальной войны, Украина должна победить в войне против России, и эта борьба не должна происходить в изоляции,

– сказал он.

Также Сергей Высоцкий добавил, что во второй день Саммита состоится ветеранская конференция, на которой совместно выступят десять украинских ветеранов с тяжелыми ранениями и американские ветераны, которые будут делиться опытом реабилитации. В третий день на американской авиабазе "Эндрюс" пройдет благотворительный ветеранский турнир по гольфу, средства с которого будут направлены на реабилитацию украинских воинов.