На телах никаких повреждений: более 20 подростков загадочно погибли в клубе в ЮАР

21 подростка было обнаружено мертвыми в ночном клубе в прибрежном городе Ист-Лондон в Южной Африканской Республике. Пока правоохранители не знают, что привело к смерти детей и называют ее загадочной.

Трагедия в ночном клубе ЮАР

По предварительным данным, подростки, которым, по словам полиции, было от 13 до 17 лет, погибли от давки. Но министр национальной полиции ЮАР Беки Челе заявил, что следствие не подтвердило эту теорию. Он сообщил, что в клубе погибли 9 девушек и 12 парней. По словам чиновников, местные жители вызвали полицию около четырех утра.

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Причины трагедии

Сначала нам сказали, что это была давка, но, судя по всему, давки не было. Я не хочу спекулировать о причине смерти, поэтому мы привлекли ведущую группу криминалистов, чтобы если причиной смерти стал яд, они сообщили нам об этом. Это ужасная вещь. Я вошел внутрь, но не мог заставить себя пойти дальше туда, где лежат тела,

– сказал он не в состоянии сдержать слезы.

Охранники клуба рассказали следователям, что пытаясь контролировать толпу, они закрыли дверь, потому что люди на улице пытались пробиться внутрь. Это вызвало панику и давку, которую, возможно, усилил перечный баллончик, который кто-то использовал в помещении. Полиция изъяла записи из камер наблюдения, которые были в клубе.

Правоохранители сообщили, что токсикологические тесты установят, были ли отравлены пострадавшие. Местные СМИ сообщают, что тела причудливо лежали, словно они внезапно упали на пол во время танца или посреди разговора, некоторые тела были будто в кругах, а другие лежали на стульях и столах.

Местное телевидение показало, как полицейские пытаются успокоить толпу собравшихся возле клуба родителей и родных. Большинство посетителей ночного клуба были школьниками, которые праздновали окончание учебы и сдачи экзаменов.

Президент Сирил Рамафоса выразил соболезнования в своем заявлении. А высокопоставленные чиновники из всей провинции Восточный Кейп и остальная страна приехали в город, чтобы помочь преодолеть последствия трагедии.

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