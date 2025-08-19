Укр Рус
24 Канал Новости Украины На Закарпатье мужчину будут судить за изнасилование ребенка: девочка беременна
19 августа, 21:36
3

На Закарпатье мужчину будут судить за изнасилование ребенка: девочка беременна

Дарья Смородская
Основные тезисы
  • На Закарпатье задержали 21-летнего мужчину по подозрению в изнасиловании 13-летней девочки, что привело к ее беременности.
  • Подозреваемый признался, ему грозит до 15 лет заключения.

На Закарпатье задержали мужчину, который совершил сексуальное насилие в отношении ребенка. За совершенное преступление мужчине грозит заключение в тюрьму.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на полицию Закарпатской области.

Смотрите также В Харькове мужчина напал с ножом на трех военнослужащих ТЦК и полицейского

Что известно об изнасиловании девочки на Закарпатье?

В Воловце 21-летнего мужчину подозревают в изнасиловании 13-летней девочки. Его действия привели к ее беременности. Женщина в понедельник, 18 августа, обратилась в полицию и заявивла, что ее ребенка изнасиловали.

Полицейские отделения полиции №2 Мукачевского районного управления начали расследование и нашли предполагаемого насильника. Стало известно, что нцидент случился в июне в одном из населенных пунктов района.

Во время опроса мужчины он признался в содеянном. Так правоохранители сообщили фигуранту о подозрении за изнасилование ребенка, которая не достигла четырнадцати лет.

Сейчас подозреваемого поместили в изолятор временного содержания. Полицейские продолжают досудебное расследование. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Последние новости об изнасиловании детей

  • В Киеве полицейского осудили за изнасилование 10-летнего ребенка. Бывший участковый столичной полиции совершил сексуальное насилие над ребенком и угрожал посадить его родителей, если он кому-то расскажет о преступлении. Мужчину приговорили к 11 годам тюрьмы, ему также запретили работать в правоохранительных органах. Осужденный отрицал вину.

  • В Киевской области в мае 34-летнего мужчину задержали за изнасилование 15-летнюю девушку. Перед этим он угостил ее алкоголем и пригласил к себе домой. Суд взял преступника под стражу.

  • В Сумской области 39-летний мужчина получил 15 лет заключения за систематическое изнасилование падчерицы и ее подруги. Чтобы девушки не рассказали о действиях преступника, он угрожал им расправой.