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      На 46% за год: где в Украине больше всего подорожала недвижимость – данные по областям

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      Первичный рынок недвижимости Украины: данные за 2018 год
      Первичный рынок недвижимости Украины: данные за 2018 год / Getty images

      В каких областях Украины средняя цена квадратного метра выросла больше всего, а где квартиру в новостройке можно купить дешевле.

      По данным портала по продаже и аренде недвижимости DOM.RIA, которые оказались в распоряжении 24 канала, по итогам 2018 года рынок первичной недвижимости Украины претерпел довольно значительные изменения.

      Больше о том, что влияет на цены на квадратные метры на рынке недвижимости Украины, читайте в материале: Когда покупать квартиру: что сейчас с рынком недвижимости и к чему готовиться украинцам

      На протяжении года в Украине достроили и сдали в эксплуатацию 1 163 новостройки, и это почти на четверть (на 24%) больше аналогичных показателей 2017 года.

      В первом полугодии 2018-го 67% объектов от общего количества, представленных на сайте по продаже недвижимости, были сданы в эксплуатацию, а 53% были проданы именно в этот период.

      Больше всего жилье на первичном рынке недвижимости Украины покупали в Киевской, Львовской, Одесской и Харьковской областях.

      В столице и области застройщики продали 70 новостроек, в целом за этот период 401 новостройка была введена в эксплуатацию.

      В Одесской области за этот период было введено в эксплуатацию 154 новостройки и 13 из них было продано. На Львовщине этот показатель составлял - 133 сданных здания и 19 проданных.

      новобудови статистика 2018
      Сколько новостроек было введено в эксплуатацию и продано в Украине в 2018

      Средняя стоимость квадратного метра на столичной первичке подскочила на неслыханные 46% – с 18 898 гривен в январе 2018-го до 27 771 гривны за квадрат в декабре 2018-го.

      По итогам января 2019-го, года средняя и минимальная цена метра квадратного в новостройках столицы продолжала расти.

      Читайте также: Почему в Украине дорожает недвижимость: объяснения архитектора

      Во Львовской области, для сравнения, квадратный метр подорожал на 19% – до 18 790 гривен по итогам декабря 2018-го.

      Подешевело жилье в новостройках в Ивано-Франковской (на 12%), Полтавской (на 4%) и Черкасской областях (на 6%).

      По состоянию на конец 2018 года самый дешевый метр квадратный в Украине можно было купить в Сумской и Хмельницкой областях – средняя стоимость квадратного метра здесь составляла чуть более 9 тысяч гривен.

      нерухомість ціни метр квадратний 2018
      Как изменилась средняя цена метра квадратного в новостройках в областях Украины

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      Теги: Статистика Рынок недвижимости Цены на недвижимость Новости недвижимости Украины Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
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