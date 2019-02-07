На 46% за год: где в Украине больше всего подорожала недвижимость – данные по областям

В каких областях Украины средняя цена квадратного метра выросла больше всего, а где квартиру в новостройке можно купить дешевле.

По данным портала по продаже и аренде недвижимости DOM.RIA, которые оказались в распоряжении 24 канала, по итогам 2018 года рынок первичной недвижимости Украины претерпел довольно значительные изменения.

Больше о том, что влияет на цены на квадратные метры на рынке недвижимости Украины, читайте в материале: Когда покупать квартиру: что сейчас с рынком недвижимости и к чему готовиться украинцам

На протяжении года в Украине достроили и сдали в эксплуатацию 1 163 новостройки, и это почти на четверть (на 24%) больше аналогичных показателей 2017 года.

В первом полугодии 2018-го 67% объектов от общего количества, представленных на сайте по продаже недвижимости, были сданы в эксплуатацию, а 53% были проданы именно в этот период.

Больше всего жилье на первичном рынке недвижимости Украины покупали в Киевской, Львовской, Одесской и Харьковской областях.

В столице и области застройщики продали 70 новостроек, в целом за этот период 401 новостройка была введена в эксплуатацию.

В Одесской области за этот период было введено в эксплуатацию 154 новостройки и 13 из них было продано. На Львовщине этот показатель составлял - 133 сданных здания и 19 проданных.



Сколько новостроек было введено в эксплуатацию и продано в Украине в 2018

Средняя стоимость квадратного метра на столичной первичке подскочила на неслыханные 46% – с 18 898 гривен в январе 2018-го до 27 771 гривны за квадрат в декабре 2018-го.

По итогам января 2019-го, года средняя и минимальная цена метра квадратного в новостройках столицы продолжала расти.

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Во Львовской области, для сравнения, квадратный метр подорожал на 19% – до 18 790 гривен по итогам декабря 2018-го.

Подешевело жилье в новостройках в Ивано-Франковской (на 12%), Полтавской (на 4%) и Черкасской областях (на 6%).

По состоянию на конец 2018 года самый дешевый метр квадратный в Украине можно было купить в Сумской и Хмельницкой областях – средняя стоимость квадратного метра здесь составляла чуть более 9 тысяч гривен.



Как изменилась средняя цена метра квадратного в новостройках в областях Украины

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