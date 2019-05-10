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      На 9 мая в Виннице выстроилась длиннющая очередь за бесплатной кашей: фото и видео

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      В Виннице 9 мая во время празднования Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне выстроилась огромная очередь за бесплатной фронтовой кашей. В сети этот факт вызвал нешуточные споры.

      Очередь из желающих поесть гречневой каши бесплатно растянулась на несколько десятков метров, а фото и видео обнародовали местное издание Vinbazar.

      Читайте также: Как прошло 9 мая в Украине: главные инциденты

      Попробовать «полевую кашу» хотели не только пенсионеры, но и молодежь. Под опубликованным в сети видео возникла большая ссора.


      Часть празднований 9 мая в Виннице


      Люди встали в очередь за бесплатной кашей


      А вот и сама каша


      Угоститься хотели и молодежь. и люди старшего возраста

      Некоторые пользователи осудили желание жителей получить бесплатные угощения, другие же наоборот – встали на защиту "традиции".

      Ужас, так и до блинов с лопаты докатимся. Люди не имеют достоинства,
      – пишут пользователи в комментариях к сообщениям местных изданий.

      Другие же отмечают - "это просто традиция" и призывают "не политизировать" ее.

      Как отмечают 8-9 мая в Украине?
      В 2015 году Верховная Рада установила 8 мая Днем памяти и примирения в честь всех жертв Второй мировой войны. Символом памяти является красный мак. Также тогда решили отмечать 9 мая как День победы над нацизмом.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины День Победы Винница 9 мая
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