На 9 мая в Виннице выстроилась длиннющая очередь за бесплатной кашей: фото и видео

В Виннице 9 мая во время празднования Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне выстроилась огромная очередь за бесплатной фронтовой кашей. В сети этот факт вызвал нешуточные споры.

Очередь из желающих поесть гречневой каши бесплатно растянулась на несколько десятков метров, а фото и видео обнародовали местное издание Vinbazar.

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Попробовать «полевую кашу» хотели не только пенсионеры, но и молодежь. Под опубликованным в сети видео возникла большая ссора.



Часть празднований 9 мая в Виннице



Люди встали в очередь за бесплатной кашей



А вот и сама каша



Угоститься хотели и молодежь. и люди старшего возраста

Некоторые пользователи осудили желание жителей получить бесплатные угощения, другие же наоборот – встали на защиту "традиции".

Ужас, так и до блинов с лопаты докатимся. Люди не имеют достоинства,

– пишут пользователи в комментариях к сообщениям местных изданий.

Другие же отмечают - "это просто традиция" и призывают "не политизировать" ее.

Как отмечают 8-9 мая в Украине?

В 2015 году Верховная Рада установила 8 мая Днем памяти и примирения в честь всех жертв Второй мировой войны. Символом памяти является красный мак. Также тогда решили отмечать 9 мая как День победы над нацизмом.