На абордаж: в США два морских льва захватили лодку и едва не утопили её – курьезное видео

Два гигантских морских льва влезли на лодку в заливе Пьюджет-Саунд у побережья Вашингтона в США. Из-за своего веса они едва её не перевернули.

Курьезное видео с животными отснял случайный очевидец Джошуа Филипс. На ролике видно, как морские львы лениво разлеглись на лодочке.

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Вероятно, млекопитающие немного устали и решили передохнуть на борту небольшого судна. Видео стало хитом в сети.

Морские львы захватили лодку: видео

Пользователи пишут забавные сообщения о морских львах, которые захватили лодочку: "настоящие пираты", "им пора сменить лодку на несколько большую", "после затопления "Титаника".

Интересно, что автор видео впоследствии снова посетил место, где видел морских львов. Как оказалось, они всё-таки потопили кораблик, на котором отдыхали.

Интересно! Вес взрослой особи такого морского льва может достигать от 300 килограммов до тонны.