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      На админгранице с Крымом поймали "единоросса" Кучерявого: что говорят в СБУ

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      В Службе безопасности Украины рассказали о том, где сейчас находится Кучерявый / Иллюстративное фото

      На границе с оккупированным Россией Крымом 4 декабря задержали члена партии "Единая Россия" Игоря Кучерявого. Он ехал в Херсон, где собирался получить украинский загранпаспорт. Сейчас он проживает в гостинице в Херсоне.

      О том, что Игоря Кучерявого не задерживали со ссылкой на пресс-центр СБУ информирует "Интерфакс-Украина".

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      Он живет в гостинице в Херсоне. Юридически его не задерживали. Кучерявый сотрудничает со следствием,
      – сообщили там.

      В то же время, в Службе безопасности уточняют: сейчас решается вопрос об объявлении ему подозрения.

      Что известно о задержании Игоря Кучерявого:

      • Его задержали сотрудники СБУ 4 декабря в пункте пропуска "Каланчак".
      • Член партии "Единая Россия" Игорь Кучерявый въезжал на территорию Украины, чтобы получить загранпаспорт, так как "с выданным в Крыму российским его никуда не пускают".

      Что известно об Игоре Кучерявом?Игорь Кучерявый известный своей активной поддержкой оккупации Крыма Россией в 2014 году. Является членом партии "Единая Россия". Во время аннексии полуострова он организовывал так называемые "отряды самообороны" и "блокпосты" в Севастополе.

      За это оккупанты даже наградили коллаборанта медалью "За возвращение Крыма".

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости политики Новости Украины СБУ Украина – Россия Новости России Новости Крыма Аннексия Крыма
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