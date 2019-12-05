На админгранице с Крымом поймали "единоросса" Кучерявого: что говорят в СБУ

На границе с оккупированным Россией Крымом 4 декабря задержали члена партии "Единая Россия" Игоря Кучерявого. Он ехал в Херсон, где собирался получить украинский загранпаспорт. Сейчас он проживает в гостинице в Херсоне.

О том, что Игоря Кучерявого не задерживали со ссылкой на пресс-центр СБУ информирует "Интерфакс-Украина".

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Он живет в гостинице в Херсоне. Юридически его не задерживали. Кучерявый сотрудничает со следствием,

– сообщили там.

В то же время, в Службе безопасности уточняют: сейчас решается вопрос об объявлении ему подозрения.

Что известно о задержании Игоря Кучерявого:

Его задержали сотрудники СБУ 4 декабря в пункте пропуска "Каланчак".

Член партии "Единая Россия" Игорь Кучерявый въезжал на территорию Украины, чтобы получить загранпаспорт, так как "с выданным в Крыму российским его никуда не пускают".

Что известно об Игоре Кучерявом?Игорь Кучерявый известный своей активной поддержкой оккупации Крыма Россией в 2014 году. Является членом партии "Единая Россия". Во время аннексии полуострова он организовывал так называемые "отряды самообороны" и "блокпосты" в Севастополе.



За это оккупанты даже наградили коллаборанта медалью "За возвращение Крыма".