На акции против Гладковских вспыхнули столкновения под Админстрации Президента в Киеве: видео

Активисты "Национального корпуса" после акции на Майдане Независимости в Киеве (цель – взятие под стражу экс-первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского и его сына Игоря) устроили стычки с правоохранителями под Администрацией Президента. В частности, они использовали дымовые шашки и слезоточивый газ. В результате пострадали двое полицейских и один нацгвардеец.

Днем, 9 марта, в Киеве на Майдане Незалежности активисты "Национального корпуса" совместно с ветеранами войны на Донбассе провели акцию относительно скандала с хищением в оборонном секторе Украины, в частности в государственном концерне "Укроборонпром". Участие в мероприятии приняли более 2 тысяч человек. Их требованиями были заключение под стражу бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского и его сына Игоря, фигурирующих в вышеупомянутом деле. Также они призвали расследовать нападения на активистов и смерть советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк.

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Сюжет 24 канала об акции протеста в Киеве

Затем протестующие отправились на Банковую к Администрации Президента. Здесь для охраны порядка, выстроились несколько сотен полицейских и бойцов Нацгвардии в полной амуниции.

Беспорядки под АП в Киеве/Все фото – "РБК–Украина"

По информации Нацполии в Киеве, участники колонны пытались клеить наклейки на шлемы правоохранителей, применили дымовые шашки и слезоточивый газ, а также попытались прорвать кордон правоохранителей. В полиции их, со своей стороны, призывали не нарушать порядок.

"Нацкорпус" штурмует Администрацию Президента: смотрите видео

В полиции добавили, что в результате столкновения возле Администрации Президента пострадали два полицейских и один нацгвардеец. Одного полицейского с химическим ожогом глаз госпитализировали, а другим оказали медицинскую помощь на месте.

По факту инцидента следователи Печерского управления полиции начали уголовное производство по статье Уголовного кодекса "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа".

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10 марта активисты "Нацкорпуса" протестовали против Порошенко не только в Киеве. В частности, в Черкассах они сначала пришли под дворец "Дружбы народов", где выступал гарант. Здесь националисты хотели подойти ближе к сцене, но им помешали правоохранители. В итоге произошли столкновения в результате которых пострадали 15 полицейских: пятерым медицинскую помощь оказали на месте и еще десять обратились в больницы. После этого "Нацкорпус" пошел к к зданию Черкасской ОГА, чтобы "требовать объяснений от губернатора".

Что известно о скандале с хищением в оборонной сфере Украины?

Команда журналистских расследований Bihus.Info обнародовала данные, согласно которым сын первого заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-прокладки поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали из украинских военных частей по завышенным в 2-4 раза ценам . Журналисты выяснили, что размер хищений составляет не менее 250 миллионов гривен.



Авторы расследования также утверждают, что к коррупционным схемам причастны первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, экс-руководитель "Укрспецэкспорта" и глава госконцерна "Укроборонпром" Павел Букин, а также директора предприятий и другие должностные лица госконцерна. Сделки были организованы через три главные фирмы-прокладки, а одной из подобных фирм якобы выступал завод "Кузница на Рыбальском", который тогда принадлежал Порошенко.

Что известно о "Национальном корпусе"?

Это украинская националистическая политическая партия. Она была создана в результате объединения общественного движения "Честные дела" и общественной организации "Патриот Украины" 14 октября 2016 года. Основой политической партии стали активисты общественной организации Гражданский Корпус "Азов", бывшие военнослужащие полка "Азов", общественные активисты и члены украинских ультрас-группировок. Лидером партии является Андрей Белецкий.