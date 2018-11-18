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      На акции в поддержку трансгендеров в Киеве радикалы избили иностранного журналиста: фото

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      В Киеве избили журналиста Майкла Колборна
      В Киеве избили журналиста Майкла Колборна / Twitter-акаунт Christopher Miller

      В воскресенье, 18 ноября, в Киеве от нападения радикалов пострадал канадский журналист Майкл Колборн. Это было нападение лиц, которые сорвали марш, посвященный Международному дню памяти погибших от насилия трансгендерных людей.

      Об этом сам журналист написал в Twitter.

      24 канал сообщал, что в Киеве радикалы сорвали марш, посвященный Международному дню памяти трансгендерных людей, погибших от насилия. Радикалы бросали дымовые шашки и применили перечный газ, от которого пострадали 2 человека.

      В этот же день в Киеве митинговали неизвестные с протестами против усыновления трансгендеров в Украине.

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      Колборн рассказал, что на него напали дважды.

      Как сообщил в Twitter журналист Кристофер Миллер, один из противников марша ударил Колборна кулаком в лицо, разбив ему очки. В результате нападения журналист получил ранения.

      Один из нападавших, который ходил вокруг, сказал мне возвращаться на родину, как только понял, что я иностранец,
      – добавил Колборн.

      Кто такие трансгендеры? Люди, которые чувствуют несоответствие между своим анатомическим и психическим полом (гендерной идентичностью).Трансгендеры не просто желают быть представителями противоположного пола, они именно так себя чувствуют. Трансгендерность – это не психическое заболевание, она была перенесена из психических расстройств в "другие спечифические состояния, характеризующие сексуальное здоровье (HA8Y)".

      Теги: протесты Новости Украины журналисты ЛГБТ столкновения Новости Киева
      Источник: 24 канал
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