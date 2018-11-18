На акции в поддержку трансгендеров в Киеве радикалы избили иностранного журналиста: фото

В воскресенье, 18 ноября, в Киеве от нападения радикалов пострадал канадский журналист Майкл Колборн. Это было нападение лиц, которые сорвали марш, посвященный Международному дню памяти погибших от насилия трансгендерных людей.

Об этом сам журналист написал в Twitter.

24 канал сообщал, что в Киеве радикалы сорвали марш, посвященный Международному дню памяти трансгендерных людей, погибших от насилия. Радикалы бросали дымовые шашки и применили перечный газ, от которого пострадали 2 человека.

В этот же день в Киеве митинговали неизвестные с протестами против усыновления трансгендеров в Украине.

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Колборн рассказал, что на него напали дважды.

And in the what, hour it took for these tweets to load I've been assaulted twice. Great job, Kyiv. Great job. — Michael Colborne (@ColborneMichael) 18 ноября 2018 г.

Как сообщил в Twitter журналист Кристофер Миллер, один из противников марша ударил Колборна кулаком в лицо, разбив ему очки. В результате нападения журналист получил ранения.

Один из нападавших, который ходил вокруг, сказал мне возвращаться на родину, как только понял, что я иностранец,

– добавил Колборн.

Journalist @ColborneMichael took punch to face, sustained cut & had glasses broken by far-right radicals while covering today’s transgender rights rally as police not only stood by but physically removed activists from city-sanctioned event. cc @pressfreedom @RSF_EECA @OSCE_RFoM pic.twitter.com/UZyn7aKdee — Christopher Miller (@ChristopherJM) 18 ноября 2018 г.

And just got sworn at by one of the thugs wandering around, telling me, once he figured out I was foreign, to go back to my own country. — Michael Colborne (@ColborneMichael) 18 ноября 2018 г.

Кто такие трансгендеры? Люди, которые чувствуют несоответствие между своим анатомическим и психическим полом (гендерной идентичностью).Трансгендеры не просто желают быть представителями противоположного пола, они именно так себя чувствуют. Трансгендерность – это не психическое заболевание, она была перенесена из психических расстройств в "другие спечифические состояния, характеризующие сексуальное здоровье (HA8Y)".