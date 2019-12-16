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      На Аляске для местной газеты ищут нового владельца: издание готовы отдать за 0 долларов

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      Городок Скагвай на Аляске / tripadvisor

      Газетное издательство Skagway News ищет нового владельца. Цена – самая выгодная – 0 долларов. От нового владельца требуется только быть профессионалом и обеспечить изданию светлое будущее.

      С предложением выступил нынешний владелец и в то же время журналист газеты Ларри Перс. Идеальный кандидат для него – тот, кто знает все тонкости работы в газете маленького городка. Об этом информирует The Guardian.

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      Вы должны осознавать тот факт, что многим людям становится неудобно, когда вы тычите микрофоном в их лицо. С тиражом в 550 экземпляров не ждите, что вам будут рассказывать истории национального значения; ожидайте лучше того, что вы будете присутствовать на многих местных мероприятиях,
      – объясняет основы работы Ларри.

      Передать руководство газетой надо человеку, который, по словам действующего владельца, желает жить в городе Скагвай с населением в 1000 человек.

      "В идеале это должен быть кто-то, кто живет на Аляске и знает прихоти штата. Здесь странно. Чтобы добраться до принтера, нужно проехать 200 километров по снегу и льду через горный перевал", – добавил журналист.

      Он отметил, что в городе зимой всё закрывается, и есть только один продуктовый магазин.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости США СМИ Курьезные новости Медиа
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