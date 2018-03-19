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На аукционе продали резюме Стива Джобса за 174 тысячи долларов

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На аукционе продали резюме Стива Джобса за 174 тысячи долларов
На аукционе продали резюме Стива Джобса за 174 тысячи долларов / Getty Images

Резюме, которое изобретатель компании Apple Стив Джобс написал 45 лет назад, продали на аукционе за 174 тысячи долларов.

В 1973 году, за три года до того, как Джобс и его друг Стив Возняк основали Apple, изобретатель отправил резюме потенциальному работодателю (название компании остается загадкой).

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Тогда он не получил место, потому что CV заполнено небрежно: он не указал предыдущий опыт работы, отметил, что ему будет сложно вовремя добираться на место работы, а также, что он не умеет набирать текст на печатной машинке. В графе "особые возможности" он написал: "техник электронного оборудования или инженер-разработчик из городка, неподалеку от Hewitt-Packard" (название компании Hewlett-Packard Стив Джобс написал с ошибкой).

Кроме резюме Джобса, на аукционе также продали за 26 950 долларов вырезку из газеты с новостью о запуске iPhone 3G с подписью Джобса и Тони Фаделла (бывший вице-президент подразделения Apple, который занимался iPod).

Теги: LifeStyle Техно Стив Джобс Apple Аукцион
Источник: 24 Канал
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