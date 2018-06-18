На аукционе продали рисунок легендарного Антуана де Сент-Экзюпери: известна немалая стоимость
Во Франции состоялся долгожданный аукцион, в ходе которого был продан уникальный рисунок писателя Антуана де Сент-Экзюпери. За одно из последних творений литератора получили немалую сумму.
Об этом сообщили представители аукционного дома Artcurial, который и занимался продажей рисунка.
Известно, что Антуан де Сент-Экзюпери, который является автором известной книги "Маленький принц", нарисовал акварелью изображение мальчика со звездами. Этот рисунок дополнило письмо, которое художник адресовал молодой женщине, имя которой не разглашено.
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Небольшой рисунок имел большую популярность на аукционе, ведь это одна из последних работ легендарного Антуана де Сент-Экзюпери. По словам экспертов, рисунок создан в апреле 1943 – мае 1944 гг. Умер писатель во время боевого вылета в годы Второй мировой войны. Самолет писателя сбили, а его обломки нашли только 2003 году.
Иллюстрацию на романтическое письмо Антуана де Сент-Экзюпери продали на аукционе. "Арткураль" (название аукционного дома, – ред.) Считает, что это была его последняя корреспонденция перед тем, как его самолет исчез в 1944 году во время Второй мировой войны,
– написали представители аукциона.
За рисунок литератора удалось выторговать 240,5 тысяч евро. В 2017 году две иллюстрации к знаменитой книге "Маленький принц" продали за 500 тысяч евро.